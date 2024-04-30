Cadelas adotadas por comunidade católica viram mascotes de igreja no ES

Duas cadelas que viviam nas ruas foram adotadas pela comunidade da Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, em Brejetuba, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo membros do templo religioso, Patinha e Vanda vigiam o pátio do local e até participam das missas.
Segundo o coordenador da comunidade, Adriano Christe de Souza, Patinha (a preta) veio com um grupo de romeiros que saiu de Afonso Cláudio, a pé, rumo à Aparecida do Norte, em 2023.
“A Patinha veio seguindo o grupo que passou por Brejetuba e decidiu ficar por aqui. A Vanda era de rua na cidade. Ela vai na procissão de entrada das missas, elas ficam circulando, vigiando o pátio. Foram acolhidas por boa parte da comunidade que gosta delas”, conta o coordenador da comunidade.
Vanda e Patinha, segundo o grupo de voluntários de proteção animal ‘Amigos da rua Brejetuba’, receberam cuidados veterinários e até já foram castradas.