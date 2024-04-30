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Patinha e Vanda

Cadelas adotadas por comunidade católica viram mascotes de igreja no ES

Assíduas nas missas da Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Brejetuba, vigiam o pátio do templo católico e participam até das missas semanais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 abr 2024 às 10:11

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 10:11

Cadelas são adotadas por comunidade católica e frequentam igreja no ES
Cadelas são adotadas por comunidade católica e frequentam igreja no ES Crédito: Divulgação
Duas cadelas que viviam nas ruas foram adotadas pela comunidade da Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, em Brejetuba, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo membros do templo religioso, Patinha e Vanda vigiam o pátio do local e até participam das missas.
Segundo o coordenador da comunidade, Adriano Christe de Souza, Patinha (a preta) veio com um grupo de romeiros que saiu de Afonso Cláudio, a pé, rumo à Aparecida do Norte, em 2023.
Patinha veio junto com um grupo de romeiros que saíram de Afonso Cláudio
Patinha veio junto com um grupo de romeiros que saíram de Afonso Cláudio Crédito: Divulgação
“A Patinha veio seguindo o grupo que passou por Brejetuba e decidiu ficar por aqui. A Vanda era de rua na cidade. Ela vai na procissão de entrada das missas, elas ficam circulando, vigiando o pátio. Foram acolhidas por boa parte da comunidade que gosta delas”, conta o coordenador da comunidade.
Vanda e Patinha, segundo o grupo de voluntários de proteção animal ‘Amigos da rua Brejetuba’, receberam cuidados veterinários e até já foram castradas.

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