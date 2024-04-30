Cadelas adotadas por comunidade católica viram mascotes de igreja no ES

Cadelas são adotadas por comunidade católica e frequentam igreja no ES Crédito: Divulgação

Duas cadelas que viviam nas ruas foram adotadas pela comunidade da Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, em Brejetuba , na região Serrana do Espírito Santo. Segundo membros do templo religioso, Patinha e Vanda vigiam o pátio do local e até participam das missas.

Segundo o coordenador da comunidade, Adriano Christe de Souza, Patinha (a preta) veio com um grupo de romeiros que saiu de Afonso Cláudio, a pé, rumo à Aparecida do Norte, em 2023.

Patinha veio junto com um grupo de romeiros que saíram de Afonso Cláudio Crédito: Divulgação

“A Patinha veio seguindo o grupo que passou por Brejetuba e decidiu ficar por aqui. A Vanda era de rua na cidade. Ela vai na procissão de entrada das missas, elas ficam circulando, vigiando o pátio. Foram acolhidas por boa parte da comunidade que gosta delas”, conta o coordenador da comunidade.