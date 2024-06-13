Nova variante da Covid é identificada no ES e Sesa vê risco de aumento de casos

Nova linhagem do coronavírus foi detectada no Espírito Santo Crédito: Sesa-ES/Divulgação

Uma nova variante do coronavírus, identificada como KP.2, foi detectada no Espírito Santo e levantou uma alerta quanto ao risco de aumento de casos nas próximas semanas. É a segunda aparição da nova linhagem do vírus no país e na América do Sul, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa). A primeira ocorrência se deu em uma amostra coletada em Brasília (DF), no mês passado.

A amostra foi coletada de um paciente residente em Vitória, no dia 14 de maio de 2024 e confirmação da variante ocorreu após a rotina de sequenciamento do SARS-CoV-2, mas o caso só foi divulgado nesta quinta-feira (13).

A KP.2 é considerada parte da família Ômicron do Coronavírus e suas mutações compartilham características com outras variantes FliRT, que têm demonstrado uma habilidade significativa para evadir a resposta imunológica tanto de infecções anteriores quanto de algumas vacinas. Ela tem predominado nos Estados Unidos, além de ser responsável por um aumento significativo no número de casos em diversos países da Europa, Ásia e Oceania.

De acordo com o diretor do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES), Rodrigo Rodrigues, dado o histórico de rápida disseminação da variante em outras regiões, a presença da KP.2 pode levar a um aumento significativo no número de infecções nas próximas semanas.