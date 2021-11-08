Nova Matriz de Risco começa a valer nesta segunda (8) no ES

A nova Matriz de Risco do governo do Espírito Santo começa a valer a partir desta segunda-feira (8). Com a mudança, o Estado passa a considerar o avanço da vacinação contra a pandemia de Covid-19 nas dez microrregiões capixabas. Além das classificações de risco baixo, moderado, alto e extremo, passa a existir o risco muito baixo.

Para atingir a nova classificação, as microrregiões precisam alcançar 80% da população adulta com o esquema vacinal primário (segunda dose ou dose única); 90% da população de 12 a 17 anos vacinada com a primeira dose e 90% da população idosa apta vacinada com a dose de reforço.

PREVISÃO DA SESA

A previsão da pasta é que a primeira microrregião do Estado a alcançar o risco muito baixo seja a Sudoeste Serrana . Isso se deve à cobertura vacinal avançada na população acima de 18 anos e adolescentes. Segundo a Sesa, para atingir a classificação, só falta os municípios que a compõem alcançarem os 90% da população idosa com a dose de reforço.

Mesmo com as atividades permitidas e com as restrições diminuídas, os estabelecimentos devem exigir o esquema vacinal completo, manter a obrigatoriedade no uso de máscara e disponibilizar materiais destinados à higienização das mãos. Veja abaixo as atividades permitidas.

a) bares que possuam pista de dança e/ou atrações musicais, restaurantes que possuam pista de dança e/ou atrações musicais, casas de show, boates, e/ou locais afins;

b) shows, festas e bailes em espaço público ou privados;

c) eventos corporativos, técnicos, acadêmicos e científicos, tais como feiras, congressos, simpósios, palestras, cursos/ treinamentos, workshops/oficinas, convenções, fórum, seminários, feiras de negócios, e outros similares;

d) eventos sociais, tais como casamentos, aniversários, formaturas, festas beneficentes, coquetéis e outros tipos de confraternizações, realizados em cerimoniais, clubes, hotéis, pousadas, e outros similares;

e) eventos e competições esportivas realizadas em estádios, ginásios, áreas de clubes ou qualquer local com possibilidade de controle de acesso do público;

f) eventos culturais, tais como festivais, concertos musicais, apresentações de artes cênicas (teatro, dança, circo), apresentações musicais, performances, saraus literários, lançamentos de livros, exibições de filmes, exposições artísticas, e outros similares;

g) museus, centros culturais, galerias, bibliotecas, acervos e similares;

h) parques de diversão;

i) visita em instituição de longa permanência para idosos; e

j) visita em estabelecimentos de assistência social (orfanato e/ou abrigo).

MUDANÇAS NAS OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

Risco baixo (mapa verde): haverá a atualização quanto ao limite de pessoas em eventos esportivos, sociais (casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em cerimoniais, clubes, condomínios, shows, comícios e afins), respeitando o limite de, no máximo, 50% da capacidade de ocupação do local para ambientes abertos. Em ambientes fechados, respeitar o limite de 50% da capacidade total do local, limitando-se ao máximo de 1,2 mil pessoas. Para todas essas atividades, deverá ser exigido como forma de acesso e permanência apenas pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. As outras orientações continuam válidas.

Risco baixo (mapa amarelo): haverá a atualização quanto às atividades correlacionadas ao risco muito baixo, as quais se devem ter acesso mediante comprovação do esquema vacinal completo, como em eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, com limite de capacidade de até 300 pessoas. As outras orientações permanecem.

Risco alto e extremo (mapa vermelho e vermelho escuro): não há atividades correlacionadas ao risco muito baixo. Assim, recomenda-se a suspensão de quaisquer atividades sociais ou culturais como medida de prevenção contra a Covid-19. Todas as demais recomendações consolidadas continuam válidas.