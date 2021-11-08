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Nova Matriz de Risco começa a valer nesta segunda (8) no ES

Com essa versão, será adicionada mais uma classificação de risco aos municípios: o muito baixo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 nov 2021 às 10:58

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:58

A nova Matriz de Risco do governo do Espírito Santo começa a valer a partir desta segunda-feira (8). Com a mudança, o Estado passa a considerar o avanço da vacinação contra a pandemia de Covid-19 nas dez microrregiões capixabas. Além das classificações de risco baixo, moderado, alto e extremo, passa a existir o risco muito baixo.
Para atingir a nova classificação, as microrregiões precisam alcançar 80% da população adulta com o esquema vacinal primário (segunda dose ou dose única); 90% da população de 12 a 17 anos vacinada com a primeira dose e 90% da população idosa apta vacinada com a dose de reforço.
O último mapa de risco divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostra que, nesta semana, 77 cidades estão em risco baixo, enquanto Santa Maria de Jetibá aparece com risco moderado.

PREVISÃO DA SESA

A previsão da pasta é que a primeira microrregião do Estado a alcançar o risco muito baixo seja a Sudoeste Serrana. Isso se deve à cobertura vacinal avançada na população acima de 18 anos e adolescentes. Segundo a Sesa, para atingir a classificação, só falta os municípios que a compõem alcançarem os 90% da população idosa com a dose de reforço.
Mesmo com as atividades permitidas e com as restrições diminuídas, os estabelecimentos devem exigir o esquema vacinal completo, manter a obrigatoriedade no uso de máscara e disponibilizar materiais destinados à higienização das mãos. Veja abaixo as atividades permitidas.
  • a) bares que possuam pista de dança e/ou atrações musicais, restaurantes que possuam pista de dança e/ou atrações musicais, casas de show, boates, e/ou locais afins;
  • b) shows, festas e bailes em espaço público ou privados;
  • c) eventos corporativos, técnicos, acadêmicos e científicos, tais como feiras, congressos, simpósios, palestras, cursos/ treinamentos, workshops/oficinas, convenções, fórum, seminários, feiras de negócios, e outros similares;
  • d) eventos sociais, tais como casamentos, aniversários, formaturas, festas beneficentes, coquetéis e outros tipos de confraternizações, realizados em cerimoniais, clubes, hotéis, pousadas, e outros similares;
  • e) eventos e competições esportivas realizadas em estádios, ginásios, áreas de clubes ou qualquer local com possibilidade de controle de acesso do público;
  • f) eventos culturais, tais como festivais, concertos musicais, apresentações de artes cênicas (teatro, dança, circo), apresentações musicais, performances, saraus literários, lançamentos de livros, exibições de filmes, exposições artísticas, e outros similares;
  • g) museus, centros culturais, galerias, bibliotecas, acervos e similares;
  • h) parques de diversão;
  • i) visita em instituição de longa permanência para idosos; e
  • j) visita em estabelecimentos de assistência social (orfanato e/ou abrigo).

MUDANÇAS NAS OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

Risco baixo (mapa verde): haverá a atualização quanto ao limite de pessoas em eventos esportivos, sociais (casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em cerimoniais, clubes, condomínios, shows, comícios e afins), respeitando o limite de, no máximo, 50% da capacidade de ocupação do local para ambientes abertos. Em ambientes fechados, respeitar o limite de 50% da capacidade total do local, limitando-se ao máximo de 1,2 mil pessoas. Para todas essas atividades, deverá ser exigido como forma de acesso e permanência apenas pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. As outras orientações continuam válidas.
Risco baixo (mapa amarelo): haverá a atualização quanto às atividades correlacionadas ao risco muito baixo, as quais se devem ter acesso mediante comprovação do esquema vacinal completo, como em eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, com limite de capacidade de até 300 pessoas. As outras orientações permanecem. 
Risco alto e extremo (mapa vermelho e vermelho escuro): não há atividades correlacionadas ao risco muito baixo. Assim, recomenda-se a suspensão de quaisquer atividades sociais ou culturais como medida de prevenção contra a Covid-19. Todas as demais recomendações consolidadas continuam válidas.
Veja a portaria na íntegra

Correção

08/11/2021 - 1:05
A cidade que está em risco moderado no Espírito Santo é Santa Maria de Jetibá, não Iconha, como a matéria informava. 

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