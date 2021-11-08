Covid-19: Vitória realiza semana de vacinação sem agendamento no Maanaim

A Prefeitura de Vitória inicia, a partir desta segunda-feira (8), uma semana de vacinação sem necessidade de agendamento. A ação acontece até a sexta-feira (12), das 8h às 15h. Serão disponibilizadas vagas para aplicação da primeira, segunda e terceira doses.
A aplicação dos imunizantes ocorre no Maanaim Vitória. Ao todo, serão oferecidas 1.500 vagas.
DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES
- Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
- Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais;
- Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 17 de setembro;
- Segunda dose da AstraZeneca: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 17 de setembro;
- Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
- Terceira dose: pessoas acima dos 60 anos que receberam a última dose até o dia 17 de julho;
- Terceira dose: trabalhadores da saúde que tomaram a última dose até o dia 17 de junho;
- Terceira dose: imunossuprimidos que receberam a última dose há 28 dias ou mais.