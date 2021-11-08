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De segunda (8) a sexta (12)

Covid-19: Vitória realiza semana de vacinação sem agendamento no Maanaim

Ao todo, serão disponibilizadas 1.500 vagas. A ação acontece das 8h às 15h. Confira a distribuição
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

08 nov 2021 às 09:36

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 09:36

Vacinação de jovens contra a Covid
Maanaim Vitória recebe ação de vacinação que se inicia nesta segunda-feira (8) e vai até a sexta-feira (12) Crédito: Myke Sena/Ministério da Saúde
Prefeitura de Vitória inicia, a partir desta segunda-feira (8), uma semana de vacinação sem necessidade de agendamento. A ação acontece até a sexta-feira (12), das 8h às 15h. Serão disponibilizadas vagas para aplicação da primeira, segunda e terceira doses.
A aplicação dos imunizantes ocorre no Maanaim Vitória. Ao todo, serão oferecidas 1.500 vagas.

DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES

  • Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
  • Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais;
  • Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 17 de setembro;
  • Segunda dose da AstraZeneca: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 17 de setembro;
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
  • Terceira dose: pessoas acima dos 60 anos que receberam a última dose até o dia 17 de julho;
  • Terceira dose: trabalhadores da saúde que tomaram a última dose até o dia 17 de junho;
  • Terceira dose: imunossuprimidos que receberam a última dose há 28 dias ou mais.

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