Covid-19: ES registra 12.979 mortes e tem 610.035 casos confirmados

O coronavírus já provocou a morte de 12.979 pessoas no Espírito Santo desde o início da pandemia. Já o número de casos já confirmados de Covid-19 chegou a 610.035 . Em 24 horas, foram registrados cinco óbitos e 401 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (6) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.227. Na sequência, aparece Vila Velha (76.678), seguida por Vitória (66.615) e Cariacica (46.156). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.782), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.485 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.765. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.951 contaminações.
Até este sábado, mais de 2,17 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 587.099, com um acréscimo de 394 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.189.981 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.296.872 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.819 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única.
Ainda conforme a pasta, 312.933 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.