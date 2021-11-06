Covid-19: ES registra 12.979 mortes e tem 610.035 casos confirmados

Infeccção por coronavírus já contaminou mais de 610 mil pessoas no ES Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.485 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.765. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.951 contaminações.

Até este sábado, mais de 2,17 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 587.099, com um acréscimo de 394 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.189.981 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.296.872 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.819 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única.