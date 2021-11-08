Covid-19: Serra oferece novas vagas para vacinação nesta segunda (8)

A Prefeitura da Serra disponibiliza, a partir das 18h desta segunda-feira (8), novo agendamento para vacinação contra o coronavírus. As vagas são destinadas à aplicação da primeira, segunda e terceira doses.
A vacinação acontece nesta quarta (10), quinta (11) e sexta-feira (12). É importante que o munícipe apresente um documento pessoal com foto, CPF e cartão do SUS.
Os imunizantes são voltados para adolescentes de 12 a 17 anos, pessoas com 18 anos ou mais, idosos acima dos 60 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão e trabalhadores da saúde.
SEGUNDA DOSE
- Pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 15 de setembro;
- Aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 15 de setembro;
- Pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 13 de outubro.
TERCEIRA DOSE
- Pessoas acima dos 60 anos que receberam a última dose há quatro meses (até o dia 10 de julho);
- Trabalhadores da saúde que tomaram a última dose há cinco meses (até o dia 10 de agosto);
- Pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a última dose há 28 dias (até o dia 13 de outubro).
VACINAÇÃO NO SHOPPING MONTSERRAT
O município da Serra segue com a ação de vacinação, sem agendamento, no piso L2 do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Equipes de imunização da Saúde da Serra estarão realizando a aplicação das vacinas a partir desta segunda (8). A ação segue até o sábado (13), sendo das 9h às 17h.
DIVISÃO DAS VACINAS
- Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
- Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos;
- Primeira e segunda doses: gestantes e puérperas;
- Segunda dose da Pfizer e Coronavac: pessoas com 18 anos ou mais;
- Terceira dose: pessoas acima dos 60 anos que tomaram a última dose há quatro meses;
- Terceira dose: trabalhadores da saúde que receberam a última dose há cinco meses;
- Terceira dose: pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram a última dose há 28 dias ou mais.
É importante apresentar, no momento da imunização, documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS.