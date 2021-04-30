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Nos 25 anos da CBN Vitória, Casagrande fala sobre a situação da pandemia no ES

“É possível que a gente avance um pouco mais permitindo o funcionamento das escolas em locais com risco alto, com percentual de ocupação menor”, disse o governador

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 10:05

Publicado em 

30 abr 2021 às 10:05
Governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa
Governador disse que o governo avalia a volta às aulas presenciais em cidades com risco alto Crédito: Divulgação / Governo do ES
Em comemoração aos 25 anos da rádio que toca notícia no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande concedeu entrevista exclusiva ao programa CBN Vitória na manhã desta sexta-feira. Durante a entrevista, Casagrande afirmou que o governo do Estado avalia a volta às aulas presenciais em cidades com risco alto e que o assunto será discutido em reunião na tarde desta sexta-feira (30). 
“É possível que a gente avance um pouco mais permitindo o funcionamento das escolas em locais com risco alto, com percentual de ocupação menor”, disse o governador.
Casagrande adiantou, também, que a Grande Vitória deve continuar no risco alto nas próximas semanas.

QUARTA ONDA

O governador fez um alerta de que o Estado pode ter uma quarta onda da Covid-19, considerando o ritmo ainda lento de vacinação, e pontuou que o governo negocia a aquisição de 3,5 milhões de doses da Astrazeneca para quem ainda não recebeu vacina. 

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

Entrevista com o governador Renato Casagrande sobre a pandemia no ES

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