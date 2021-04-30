Nos 25 anos da CBN Vitória, Casagrande fala sobre a situação da pandemia no ES

Governador disse que o governo avalia a volta às aulas presenciais em cidades com risco alto Crédito: Divulgação / Governo do ES

Em comemoração aos 25 anos da rádio que toca notícia no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande concedeu entrevista exclusiva ao programa CBN Vitória na manhã desta sexta-feira. Durante a entrevista, Casagrande afirmou que o governo do Estado avalia a volta às aulas presenciais em cidades com risco alto e que o assunto será discutido em reunião na tarde desta sexta-feira (30).

“É possível que a gente avance um pouco mais permitindo o funcionamento das escolas em locais com risco alto, com percentual de ocupação menor”, disse o governador.

Casagrande adiantou, também, que a Grande Vitória deve continuar no risco alto nas próximas semanas.

QUARTA ONDA

O governador fez um alerta de que o Estado pode ter uma quarta onda da Covid-19, considerando o ritmo ainda lento de vacinação, e pontuou que o governo negocia a aquisição de 3,5 milhões de doses da Astrazeneca para quem ainda não recebeu vacina.

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