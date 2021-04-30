Pacientes com Covid-19 são transferidos para hospital receber manutenção

Hospital Estadual de Vila Velha vai passar por manutenção na rede de gases medicinais Crédito: Sesa/Divulgação

Por causa de uma manutenção na rede de gases medicinais, 13 pacientes com Covid-19 internados no Hospital Estadual de Vila Velha (HEsVV), em São Torquato, serão transferidos para outras unidades hospitalares. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa ) na noite desta quinta-feira (29).

"A Secretaria da Saúde informa que a rede de gases medicinais do Hospital Estadual de Vila Velha (HEsVV), em São Torquato, necessita passar por manutenção corretiva e preventiva e será realizada a transferência de 13 pacientes para outras unidades hospitalares, sem qualquer prejuízo assistencial aos usuários e aos serviços ofertados na unidade", informou em nota oficial.

O documento, no entanto, não especifica o tipo de tratamento e nem para quais locais os internados serão encaminhados. De acordo com a reportagem da TV Gazeta que esteve no local, os pacientes são pessoas diagnosticadas com Covid-19.

Segundo o Painel de Ocupação de Leitos, ferramenta administrada pela Sesa, o Hospital Estadual Vila Velha tem 40 leitos de enfermaria, sendo 10 para pacientes com coronavírus, e 37 vagas na UTI, neste caso, todas exclusivas para tratar quem tem o vírus.