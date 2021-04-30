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Vila Velha

Pacientes com Covid-19 são transferidos para hospital receber manutenção

Devido à manutenção na rede de gases medicinais no Hospital Estadual de Vila Velha, um grupo de 13 pacientes foi levado para outras unidades hospitalares

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 21:49

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

29 abr 2021 às 21:49
Hospital Estadual de Vila Velha
Hospital Estadual de Vila Velha vai passar por  manutenção na rede de gases medicinais Crédito: Sesa/Divulgação
Por causa de uma manutenção na rede de gases medicinais, 13 pacientes com Covid-19 internados no Hospital Estadual de Vila Velha (HEsVV), em São Torquato, serão transferidos para outras unidades hospitalares. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta quinta-feira (29).
"A Secretaria da Saúde informa que a rede de gases medicinais do Hospital Estadual de Vila Velha (HEsVV), em São Torquato, necessita passar por manutenção corretiva e preventiva e será realizada a transferência de 13 pacientes para outras unidades hospitalares, sem qualquer prejuízo assistencial aos usuários e aos serviços ofertados na unidade", informou em nota oficial.
O documento, no entanto, não especifica o tipo de tratamento e nem para quais locais os internados serão encaminhados. De acordo com a reportagem da TV Gazeta que esteve no local, os pacientes são pessoas diagnosticadas com Covid-19.
Segundo o Painel de Ocupação de Leitos, ferramenta administrada pela Sesa, o Hospital Estadual Vila Velha tem 40 leitos de enfermaria, sendo 10 para pacientes com coronavírus, e 37 vagas na UTI, neste caso, todas exclusivas para tratar quem tem o vírus. 
Dos leitos de enfermaria exclusivos para Covid-19, 80% estão ocupados com pacientes. Na UTI, a taxa de ocupação é de 75,68%. No índice geral do Estado, 84,35% das vagas de UTI estão atendendo infectados com o vírus. Na enfermaria, o índice é de 62,11%.

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