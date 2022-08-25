Navio chega ao Espírito Santo com marinheiros uruguaios em formação

Capitan Miranda, do Uruguai, chega ao Espírito Santo Crédito: Leitor | A Gazeta

Porto de Vitória recebeu, na manhã desta quinta-feira (25), uma visita um tanto quanto especial. Não só para os capixabas que avistaram o navio-escola Capitan Miranda, do Uruguai , chegando ao terminal, mas para os marinheiros que estavam na embarcação. Todos eles participaram de um processo de formação e desde março estão em viagem pela América. O Espírito Santo é a última parada antes da volta para o país de origem e a conclusão da formatura.

A imagem enviada por um leitor de A Gazeta foi tirada por volta das 8h, quando a embarcação aportou. Na chegada, chamou a atenção a bandeira do Uruguai, que anunciava a chegada dos oficiais à capital do Espírito Santo. Os marinheiros, todos vestidos com uniforme branco, estavam do lado externo do navio.

A embarcação trouxe entre 50 e 60 marinheiros em formação e ficará no Espírito Santo até o próximo domingo (28). Não haverá visitação do público. A Marinha do Brasil colabora com a logística do navio.

Em entrevista à reportagem, a Cônsul-geral do Uruguai no Rio de Janeiro e Espírito Santo, Maria Noel, contou que não é a primeira vez que o navio-escola passa pelo Espírito Santo. A última vez foi em 2019, quando, segundo a cônsul, os uruguaias foram muito bem recebidos.

"Na primeira visita eles foram muito bem recebidos. Vitória é conhecida pelo nosso país como um local bem interessante. A Capital é uma entrada de produtos exportados do Uruguai. Então é um porto que está sempre no radar, um potencial que facilita o intercâmbio. Tudo isso contribui para que a visita seja feita" Maria Noel - Cônsul-geral do Uruguai no Rio de Janeiro e Espírito Santo

De acordo com Noel, desde que a viagem começou, em março, os marinheiros já passaram pelo México, Peru, algumas ilhas do Caribe e também Argentina. No Brasil, o navio-escola atracou em Fernando de Noronha e Fortaleza antes de chegar ao Espírito Santo.

FORMATURA EM FORMA DE VIAGEM

A cônsul-geral explicou que a formatura acontece em formato de viagem. É a oportunidade que os marinheiros têm de colocar em prática tudo que foi aprendido durante a capacitação.

Maria Noel comparou Capitan Miranda ao Cisne Branco, uma embarcação da Marinha do Brasil utilizada para exercer funções diplomáticas e relações públicas. O navio é tido como um embaixador dos mares e leva a bandeira do país por onde passa.

Navio-escola da Marinha do Uruguai chega ao ES

O navio-escola Capitan Miranda foi construído em 1930 como embarcação de pesquisa hidrográfica. Foi transformado em um navio-escola na década de 1970. O nome escolhido é uma homenagem ao Capitão Uruguaio Francisco Prudêncio Miranda.

COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA EM SOLO CAPIXABA

São poucos dias em solo capixaba, mas uma memória que certamente não será esquecida. Além da formatura em alto mar, os marinheiros chegaram ao Estado no dia em que é comemorada a independência do país. O dia 25 de agosto será celebrado dentro da embarcação, em Vitória, com um evento que deve reunir autoridades capixabas.