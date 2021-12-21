Na UTI, um dos feridos em acidente na Fernando Ferrari faz vídeo sobre fé

Um dos quatro jovens feridos no acidente que matou duas pessoas na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória , o estudante de Educação Física Guilherme Guimarães Rodrigues, de 24 anos, gravou um vídeo para a família falando sobre a recuperação: “Fé e oração fazem melhorar rapidinho. Que Deus abençoe a todos”, disse em um trecho.

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O pai do jovem, que fez a gravação, enviou o vídeo à reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (20). Jayme da Cruz Rodrigues Filho, de 57 anos, contou que o filho, apesar de ainda estar na UTI, teve melhoras.

“Ontem (domingo) ele estava com febre, mas hoje (segunda) já está melhor. Ele está usando colar cervical devido a uma fratura, mas não afetou em nada os movimentos dele. Ele tem que operar o punho ainda, e deve ter alta após a cirurgia. O Guilherme não lembra do acidente”, disse o funcionário público.

Duas pessoas morrem e outras quatro ficam feridas após carro bater em poste na Fernando Ferrari Crédito: Vinicius Zagoto

DOIS JOVENS MORRERAM

Quem conduzia o carro que colidiu contra um poste na Avenida Fernando Ferrari era o jovem Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos. Ele e a carona da frente, Layla Costa, de 19 anos, morreram no local. Quatro pessoas estavam no banco de trás e ficaram feridas: junto ao Guilherme Guimarães Rodrigues, estavam Allon Souza , Dayane dos Reis, Marcelo Monteiro.

Dois jovens morreram e quatro ficaram feridos em acidente na Fernando Ferrari Crédito: Redes sociais

Já Marcelo Monteiro foi transferido para um hospital particular da capital, onde segue em recuperação. “Marcelo está bem e recobrando a consciência, o pai dele me disse que ele teve melhoras”, disse Jayme, que mantém contato com o pai do amigo de seu filho.

O RESGATE