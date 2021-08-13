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Avanço da imunização

Mutirão em Linhares vai vacinar público de 25 anos ou mais contra Covid

A campanha ocorre neste sábado (14), das 9 às 15 horas, na sede do Sesi, no bairro Aviso. No total,  1,5 mil doses estarão disponíveis e atendimento será por senha

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 19:17

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 ago 2021 às 19:17
Prefeitura de Linhares
Linhares inicia vacinação do público 25+ contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Linhares
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, realiza, neste sábado(14), um mutirão de vacinação contra a Covid-19 na sede do Serviço Social da Indústria (Sesi), no bairro Aviso. A aplicação das doses vai acontecer das 9h às 15h. Serão imunizadas 1,5 mil pessoas com 25 anos ou mais. Segundo a prefeitura, o atendimento será realizado por meio de senha.
Segundo dados da prefeitura, Linhares vacinou 128.356 pessoas, sendo que 87.981 com a primeira dose, 34.844 com a segunda e 5.531 com a dose única.

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