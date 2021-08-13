Mutirão em Linhares vai vacinar público de 25 anos ou mais contra Covid

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, realiza, neste sábado(14), um mutirão de vacinação contra a Covid-19 na sede do Serviço Social da Indústria (Sesi), no bairro Aviso. A aplicação das doses vai acontecer das 9h às 15h. Serão imunizadas 1,5 mil pessoas com 25 anos ou mais. Segundo a prefeitura, o atendimento será realizado por meio de senha.
Segundo dados da prefeitura, Linhares vacinou 128.356 pessoas, sendo que 87.981 com a primeira dose, 34.844 com a segunda e 5.531 com a dose única.