Cantor Sávio de Oliveira e baterista Adriano Santos fizeram a apresentação Crédito: Gustavo Zamprogne

Com o intuito de levar um pouco mais de leveza aos dias de quarentena, além de juntar doações para famílias carentes, uma banda capixaba saiu tocando músicas pelas ruas de Jardim Camburi, em Vitória , no último domingo (26). Tomando os cuidados necessários para evitar a disseminação do novo coronavírus , como usar máscaras e evitar aglomeração, eles conseguiram arrecadar mais de R$ 1 mil em espécie, além de cerca de uma tonelada de alimentos e produtos de higiene.

De acordo com o músico Rodrigo Baco, da banda Te Pego La Fora, o grupo formado em 2014 virou bloco de Carnaval em 2017. Em 2020 a banda pretendia fazer uma apresentação de ressaca da folia. Mas os planos precisaram ser adiados devido a pandemia do coronavírus. Foi nesse momento que surgiu a ideia de uma apresentação menor para capixabas que estão dentro de casa, em quarentena.

Your browser does not support the audio element. Músicos tocam em ruas de Jardim Camburi e arrecadam uma tonelada de alimentos

"Queríamos, de alguma forma, alegrar um pouco as pessoas e aproveitar para fazer uma arrecadação à quem necessita. Fizemos esse evento ontem (26) tomando os cuidados: com máscaras, evitando aglomerações na hora de pegar as doações nas portarias, higienizando as sacolas, e contando apenas com dois músicos  um na bateria e outro cantando e tocando violão. Não usamos trio elétrico para não incomodar os moradores, então tivemos apenas duas caixas de som em uma caminhonete. Além dos músicos, houve o apoio de um técnico de som, um técnico audiovisual e um motorista, sempre mantendo distância um do outro", contou.

O carro saiu da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, às 12 horas, e rodou pelas ruas do bairro até às 19 horas. Por cada prédio que passava, o grupo tocava ao menos uma música, além de pedir doações, que eram entregues nas portarias. Ao todo, eles conseguiram arrecadar mais de R$ 1 mil e cerca de uma tonelada de alimentos e produtos de higiene.

"Vamos contar os produtos essa noite, mas com certeza já tem cerca de uma tonelada. Esse material será distribuído para famílias com necessidades que vivem em Jardim Camburi mesmo, além de Morrinhos, em Cariacica, Vila Nova de Colares, na Serra, e Jabaeté, em Vila Velha. Devido ao sucesso, pretendemos fazer o mesmo no domingo que vem", afirmou.

MORADORES EMOCIONADOS

Moradora canta segurando placa dizendo "obrigada" Crédito: Maressa Moura

O músico conta que os moradores de Jardim Camburi abraçaram a ideia e cantaram junto com a banda, das janelas e varandas. Muitos agradeceram e ofereceram suporte aos músicos.