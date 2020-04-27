Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajuda durante o isolamento

Músicos tocam em ruas de Jardim Camburi e arrecadam uma tonelada de alimentos

Tomando os cuidados necessários para evitar a disseminação do novo coronavírus, como usar máscaras e evitar aglomeração, eles conseguiram arrecadar mais de R$ 1 mil em espécie, além de cerca de uma tonelada de alimentos e produtos de higiene
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 13:05

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 13:05

Cantor Sávio de Oliveira e baterista Adriano Santos fizeram a apresentação
Cantor Sávio de Oliveira e baterista Adriano Santos fizeram a apresentação Crédito: Gustavo Zamprogne
Com o intuito de levar um pouco mais de leveza aos dias de quarentena, além de juntar doações para famílias carentes, uma banda capixaba saiu tocando músicas pelas ruas de Jardim Camburi, em Vitória, no último domingo (26). Tomando os cuidados necessários para evitar a disseminação do novo coronavírus, como usar máscaras e evitar aglomeração, eles conseguiram arrecadar mais de R$ 1 mil em espécie, além de cerca de uma tonelada de alimentos e produtos de higiene. 
De acordo com o músico Rodrigo Baco, da banda Te Pego La Fora, o grupo formado em 2014 virou bloco de Carnaval em 2017. Em 2020 a banda pretendia fazer uma apresentação de ressaca da folia. Mas os planos precisaram ser adiados devido a pandemia do coronavírus. Foi nesse momento que surgiu a ideia de uma apresentação menor para capixabas que estão dentro de casa, em quarentena. 
Músicos tocam em ruas de Jardim Camburi e arrecadam uma tonelada de alimentos
"Queríamos, de alguma forma, alegrar um pouco as pessoas e aproveitar para fazer uma arrecadação à quem necessita. Fizemos esse evento ontem (26) tomando os cuidados: com máscaras, evitando aglomerações na hora de pegar as doações nas portarias, higienizando as sacolas, e contando apenas com dois músicos  um na bateria e outro cantando e tocando violão. Não usamos trio elétrico para não incomodar os moradores, então tivemos apenas duas caixas de som em uma caminhonete. Além dos músicos, houve o apoio de um técnico de som, um técnico audiovisual e um motorista, sempre mantendo distância um do outro", contou.
O carro saiu da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, às 12 horas, e rodou pelas ruas do bairro até às 19 horas. Por cada prédio que passava, o grupo tocava ao menos uma música, além de pedir doações, que eram entregues nas portarias.  Ao todo, eles conseguiram arrecadar mais de R$ 1 mil e cerca de uma tonelada de alimentos e produtos de higiene.
"Vamos contar os produtos essa noite, mas com certeza já tem cerca de uma tonelada. Esse material será distribuído para famílias com necessidades que vivem em Jardim Camburi mesmo, além de Morrinhos, em Cariacica, Vila Nova de Colares, na Serra, e Jabaeté, em Vila Velha. Devido ao sucesso, pretendemos fazer o mesmo no domingo que vem", afirmou. 

MORADORES EMOCIONADOS

Moradora canta segurando placa dizendo
Moradora canta segurando placa dizendo "obrigada" Crédito: Maressa Moura
O músico conta que os moradores de Jardim Camburi abraçaram a ideia e cantaram junto com a banda, das janelas e varandas. Muitos agradeceram e ofereceram suporte aos músicos. 
"As pessoas ficaram muito emocionadas, dizendo que fazia tempo que não escutavam show ao vivo. Teve uma moça com um bilhete pela janela dizendo 'obrigada'. Tanto que muita gente doou água e alimentação para que continuássemos cantando. No início ficamos preocupados das pessoas não receberem bem isso, mas o resultado foi muito legal e conseguimos fazer tudo de forma segura", garantiu. 

Veja Também

Rolling Stones cantam sobre a pandemia na primeira música inédita em oito anos

Capixabas compõem e lançam músicas em meio à quarentena

Desafio: internautas 'recriam' obras de arte durante a quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados