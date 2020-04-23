Rolling Stones cantam sobre a pandemia na primeira música inédita em oito anos

Os Rolling Stones estavam trabalhando em novas músicas quando a pandemia do novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, levando as pessoas a ficarem a em casa. Uma dessas músicas, "Living in a Ghost Town", foi gravada e chega às plataformas de streaming nesta quinta (23).

Keith Richards (à esquerda), Mick Jagger, Charlie Watts e Ronnie Wood: os Rolling Stones em 2016 Crédito: Divulgação

"Living in Ghost a Town" é a primeira canção inédita lançada pelo Rolling Stones desde 2012, quando "Doom and Gloom" e "One More Shot" saíram na coletânea "GRRR!". A banda até lançou um disco em 2016, "Blues & Lonesome", mas sem faixas inéditas.

A música, diz Mick Jagger em comunicado à imprensa, foi gravada em isolamento. "Os Stones estavam em estúdio gravando músicas novas quando veio a quarentena", ele afirma. "Havia uma música que achávamos que ressoaria com os tempos em que estamos vivendo."

Em entrevista ao apresentador Zane Lowe, da Apple Music, Jagger contou que ele compôs a faixa com o guitarrista Keith Richards há mais de um ano. "Não foi composta sobre agora, mas é uma dessas coisas estranhas", disse. "Foi escrita sobre estar em um lugar que era cheio de vida, mas que agora está sem vida."

Jagger, contudo, diz que chegou a mudar a letra para que a música casasse melhor com os tempos de pandemia que o mundo vive. "Keith Richards e eu tivemos a ideia de que deveríamos lançar", disse o vocalista dos Stones. "Mas eu disse que iria rescrevê-la. Então, eu dei uma leve mudada. Não foi muita coisa, pra ser sincero. Está bem parecida com a que compus originalmente."

"A vida era tão linda, mas agora estamos todos trancados", canta Jagger na música, que é dançante e traz um solo de gaita. "Parece que sou um fantasma, vivendo em uma cidade fantasma."

Além do guitarrista Ronnie Wood e do baterista Charlie Watts, a faixa teve o baixo tocado por Darryl Jones e teclados por Matt Clifford. "Living in Ghost Town" também ganhou um videoclipe, publicado no YouTube às 15h desta quinta (23).