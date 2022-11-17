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Chuva em Pinheiros

Muro desaba sobre casa no ES, mãe fica ferida e filho bebê escapa ileso

Morador contou que a esposa dele estava fazendo o filho de um ano dormir quando tudo aconteceu, na tarde desta quarta-feira (16); mulher sofreu ferimentos na perna
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 nov 2022 às 11:52

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 11:52

Berço ficou destruído após queda de muro
Berço ficou destruído após queda de muro Crédito: Rafael da Costa Santos
Durante a forte chuva que atingiu o Espírito Santo nesta quarta-feira (16), um muro desabou sobre uma casa durante a tarde no bairro Vila Nova, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Com a queda, foi destruída a parede do quarto onde estavam uma mãe e o filho dela de um ano. Érika Lucas Scardua Santos, de 23 anos, ficou com a perna sob os escombros e foi resgatada por um vizinho, que ouviu os gritos de dor e desespero. O bebê, chamado Emanuel, não foi atingido.
O autônomo Rafael da Costa Santos contou que a esposa dele estava na cama fazendo o filho dormir quando tudo aconteceu. A outra filha do casal, Ana Ester, estava na casa da bisavó paterna no momento em que o muro caiu. Os móveis dentro do cômodo ficaram destruídos por conta do acidente. Segundo ele, se o bebê estivesse no berço poderia ter sido atingido.
“Eu havia saído para trabalhar na roça à tarde. Minha mulher ficou presa aos escombros, a porta travou porque a água encheu e subiu cerca de um metro. Quebrou tudo dentro do meu quarto. Um vizinho conseguiu retirar o meu filho e a minha esposa. Ela teve um hematoma na parte de trás da perna. Foi um livramento”, disse Rafael.
Devido aos ferimentos, Érika precisou ser socorrida para um hospital do município, onde foi medicada e, na manhã desta quinta-feira (17), passava por exames, segundo o autônomo. Ela possui hematomas na parte da coxa, na perna direita, e está com o joelho inchado.
Rafael contou que após a casa ser atingida pelo muro, entrou água bos cômodos da residência. O acidente ocorreu no momento em que caía uma forte chuva em Pinheiros. Segundo a Defesa Civil  Municipal, na cidade choveu cerca de 40 mm em 20 minutos.

Muro cai sobre casa e mulher fica ferida em Pinheiros

O autônomo disse que precisou deixar a casa porque a Defesa Civil verificou que há risco de outra parte do muro desabar, além de que outras partes do imóvel que podem sofrer mais danos. A família se abrigou na casa da mãe de Rafael.
A Defesa Civil de Pinheiros informou que a assessoria jurídica da prefeitura está atuando no caso com a secretaria de obras do município.

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