Mulher sobrevive a queda de 160m em pedreira em Venda Nova do Imigrante

160 metros de altura — checada pelos militares dos Bombeiros. Uma mulher de 44 anos foi resgatada no final da manhã desta quinta-feira (13), em um local de difícil acesso, em uma região de mata, na localidade de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante , na região Serrana do Espírito Santo. Ela contou que sofreu uma queda em uma pedreira com impressionantesde altura — checada pelos militares dos Bombeiros.

Mulher de 44 anos é resgatada após queda de pedreira em Venda Nova do Imigrante

O Corpo de Bombeiros utilizou então um drone e conseguiram localizar a vítima. Eles identificaram que ela apresentava inúmeras escoriações, provavelmente em decorrência da queda.

Os bombeiros tentaram alguns acessos ao ponto, mas todos os possíveis percursos eram difíceis e consumiriam muito tempo. Além disso, teriam dificuldades de descer com a pessoa debilitada e ferida.

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Resgate aéreo

A aeronave do Notaer foi então acionada. Ao ser resgatado da encosta com o emprego do equipamento cesto de resgate, ela contou que caiu da parte alta da pedreira na noite anterior, em uma queda de cerca de 160 metros. Ela disse aos socorristas que foi rolando morro abaixo, batendo nas encostas e vegetação, o que pode ter amenizado a queda.

Além das inúmeras escoriações e cortes, alguns profundos, a mulher estava bastante desorientada e fraca. Após o salvamento, a vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Padre Máximo, que fica em Venda Nova.

Em meio ao resgate complicado por si só, os socorristas ainda foram atacados por abelhas em um dos acessos por terra.