Mulher morre após ser atropelada por carro em Nova Venécia

Erineia Santos da Silva teve a morte cerebral confirmada na terça-feira (5) Crédito: Acervo pessoal

Uma mulher de 29 anos, identificada como Erineia Santos da Silva, morreu após ser atropelada por um carro em uma rodovia conhecida como Reta do Aeroporto, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na noite do último domingo (3). A informação foi confirmada pelo irmão dela, Erivelton Santos da Silva. Segundo ele, a irmã faleceu na tarde de terça-feira (5). O motorista do automóvel fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Erivelton contou que a irmã estava em um clube da cidade conhecido como "Piscinão". Ela voltava do local a pé e sozinha na noite de domingo (3), quando foi atropelada por um carro modelo Chevrolet Classic, na cor prata.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi ao local e prestou atendimento à vítima, que estava inconsciente e não conseguiu relatar nada sobre o acidente. À PM, populares relataram que após o atropelamento o motorista não parou para prestar socorro à vítima. Ninguém conseguiu identificar a placa do veículo.

Segundo o irmão de Erineia, ela foi encaminhada para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, e depois para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado, onde teve a morte cerebral confirmada na terça-feira (5).