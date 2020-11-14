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Encaminhada à maternidade

Mulher dá à luz no carro depois de sair de hospital na Serra

A pequena Aylla nasceu no banco de trás do veículo da família, na ES 010. Mãe e bebê passam bem e devem ter alta na segunda (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 16:58

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 16:58

Técnica de enfermagem Gilmara Helena Costa Lira deu a luz a Aylla dentro do carro
Técnica de enfermagem Gilmara Helena Costa Lira deu à luz Aylla dentro do carro Crédito: Filipe Augusto Costa Lira
Na madrugada deste sábado (14), poucos minutos após sair de um hospital, na Serra, uma a técnica em enfermagem deu à luz no banco de trás do carro. Gilmara Helena Costa Lira, 27 anos, tinha acabado de sair do Hospital Dr. Jayme Santos Neves. A filha Aylla nasceu por volta das 4 horas da manhã, em frente a um ponto de atendimento do Corpo de Bombeiros localizado na ES 010.
Irmão de Gilmara, o cobrador Filipe Augusto Costa Lira,  de 26 anos, conta que por volta das 2 horas da madrugada a irmã mandou mensagem para ele. "Ela me mandou: "Oi". Eu respondi perguntando se ela estava bem, e a minha irmã disse que estava com dor. Perguntei o que era para eu fazer, e ela disse para chamar nossa mãe. Eu e a mãe fomos até a casa dela, que fica ao lado da nossa. Quando chegamos lá nossa mãe pediu para que ela descrevesse a dor que sentia e percebeu que o bebê já estava querendo nascer", lembrou.
Filipe, Gilmara e o marido dela entraram no carro e foram para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Chegando lá, uma enfermeira fez a avaliação e a levou para dentro na cadeira de rodas. "Minha irmã ficou lá durante uns 20 minutos. Quando desceu, veio pelo elevador andando sozinha e com um papel para ir para a Maternidade em Carapina", disse.
"Ela estava chorando de dor. Então, meu cunhado a colocou no carro. Quando pegamos a ES 010 ela começou a falar que o bebê estava nascendo. Quando olhei para trás ela tava tirando a parte de baixo da rouba e levantando o vestido"
Filipe Augusto Costa Lira - irmão de Gilmara
Como ainda estava muito longe da maternidade, eles decidiram voltar para o hospital, porém, o único local para fazer o contorno era o quartel de Bombeiros mais a frente. "Meu cunhado parou lá e foi pedir ajuda. Quando olhei para trás, a Aylla (nome dado à bebê) já tinha nascido, e meu cunhado abriu a porta de trás e começou a gritar", contou.
"Os médicos deveriam ter percebido que a bebê já estava nascendo. Do hospital até onde paramos na ES 010 é um percurso de poucos minutos"
Filipe Augusto Costa Lira - irmão de Gilmara
Ainda segundo Filipe, os bombeiros chegaram no carro e fizeram todo o restante do atendimento. Colocaram Gilmara e o bebê na maca e levaram eles de ambulância, e fomos para a Maternidade de Carapina. Aylla e a mãe estão bem e devem ter alta na próxima segunda-feira (16).

O QUE DIZ O HOSPITAL 

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves informou em nota "que a paciente Gilmara Helena procurou a unidade na madrugada deste sábado (14) relatando dor pélvica com cólica. A paciente foi prontamente avaliada pela equipe médica que diagnosticou trabalho de parto inicial. A equipe médica orientou a paciente quanto ao diagnóstico e solicitou a transferência, por meio de remoção, para a Maternidade de Cariacica, fluxo adotado pelo Hospital Dr. Jayme para pacientes que apresentem gestação de risco habitual, caso em que se enquadrava a senhora Gilmara Helena. A paciente relatou o desejo de ir para a Maternidade de Carapina por meios próprios".
Na nota, o hospital esclareceu ainda que "participa da Rede Materno Infantil da Secretaria de Estado da Saúde sendo qualificada como Maternidade de Alto Risco para agravos materno e fetal atuando na rede nas situações assim classificadas. Gestações classificadas como de risco habitual são atendidas e acompanhadas nas demais maternidades, conhecidas como maternidades de risco habitual".
"Reafirmamos o compromisso na humanização da assistência e no atendimento qualificado", declarou a instituição de saúde.

O QUE DIZEM OS BOMBEIROS

Por ser final de semana, o Corpo de Bombeiros informou que não tem acesso a ocorrências de plantões anteriores.

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