Família do ES faz vaquinha para bebê que nasceu com má formação no coração

Maju nasceu com hipoplasia, uma má formação na parte esquerda do coração Crédito: Mirely Cristina

vaquinha para ajudar nas despesas de alimentação, deslocamento e estadias no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A família da Maju é de Colina de Laranjeiras, na Serra, e a menina foi diagnosticada ainda na barriga da mãe com hipoplasia do coração — uma má formação no órgão cujo lado esquerdo tem tamanho reduzido. A família da Maria Júlia, uma bebêzinha com pouco mais de uma semana de vida, está fazendo umapara ajudar nas despesas de alimentação, deslocamento e estadias no Hospital Beneficência Portuguesa, em. A família da Maju é de, na, e a menina foi diagnosticada ainda na barriga da mãe com— uma má formação no órgão cujo lado esquerdo tem tamanho reduzido.

A pequena, que veio ao mundo na segunda-feira (19), já passou por uma cirurgia na sexta-feira (23) para corrigir parte do problema e vai ter que passar por mais duas operações até os quatro anos de idade. O local em que está internada é de referência no tipo de cirurgia que Maju precisa, mas a família necessita de ajuda com os gastos que terá por lá.

Até às 19h desta quarta-feira (28), a vaquinha já contava com R$ 10.711 de doação pelo site Vakinha, mais da metade do que o objetivo estipulado pela família de Maju — que é R$ 20 mil. Por lá, Mirely Cristina explica que o plano vai custear as cirurgias, e pede encarecidamente "para quem sentir no coração", que ajude nas despesas adicionais.

Este tipo de tratamento é demorado, não temos como colocar um tempo específico, depende de vários fatores, se tratando da recuperação de uma cirurgia no coração de um bebê recém-nascido. Especulamos ao menos uns três meses, a primeiro momento. Sendo assim, os custos ficarão altos e, infelizmente, não temos condições de arcar sem ajuda Mirely Cristina, tia da Maju

Em conversa por telefone com a reportagem do Gazeta Online, Mirely contou que a iniciativa de fazer a vaquinha foi no desespero, ao ver que a cunhada e o irmão tiveram muitas despesas com os exames que mostraram a má formação no coração da bebê.

Com 29 semanas, o médico detectou que havia algo de diferente no coração da minha sobrinha. Foi uma correria, mas optamos pela Maria Júlia nascer lá, em um hospital de referência na doença Mirely Cristina, tia de Maju

"Vi que estava chegando o dia do nascimento e que eles já estavam sem recursos, fiz a vaquinha, amigos compartilharam e chegou até fora do Brasil. Sou muito grata a todos que ajudaram", agradeceu.

COMO AJUDAR

acessar o site da vaquinha online por este link. Também é possível ajudar pelo picpay @mirely_cristina ou fazendo um depósito na conta da Mirely, que é do Banco do Brasil. Quem quiser contribuir com os gastos, pode. Também é possível ajudar pelo@mirely_cristina ou fazendo um depósito na conta da Mirely, que é do Banco do Brasil.

Conta: 16379-1

Agência: 3167-4