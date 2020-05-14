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Combate à pandemia

MPES notifica São Mateus para que proíba consumo de bebidas alcoólicas

Ingerir bebidas também não poderia ser feito nas imediações dos estabelecimentos; medida visa evitar aglomerações registradas no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 16:10

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 16:10

Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional
Padarias e restaurantes não poderiam permitir o consumo de bebida alcoólica por clientes para evitar aglomerações, de acordo com pedido do MPES Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) quer que seja proibido o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais e nos locais próximos a eles no município de São Mateus, no Norte do Estado. A recomendação visa evitar aglomerações e contribuir para o combate ao novo coronavírus.
Assinado na última segunda-feira (11), o documento foi elaborado após uma reunião na qual a própria equipe de Vigilância Sanitária Municipal e a Polícia Militar que atua na cidade relataram dificuldades na fiscalização de concentração de pessoas no Centro, justamente por causa do consumo de bebidas alcoólicas.
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Por isso, a promotora Isabel Mendes Lomeu notificou o prefeito Daniel Santana Barbosa para que adote medidas administrativas que proíbam a permanência dos clientes nos estabelecimentos autorizados a funcionar, a fim de que fiquem de acordo com o estabelecido pelo Decreto Estadual que proíbe a abertura de bares.
"Restaurantes e outros estabelecimentos assemelhados não podem funcionar de forma similar a bares, permitindo que clientes adquiram bebidas alcoólicas para consumo no local, bem como em suas imediações, de modo a favorecer o descumprimento das normas de saúde pública que preconizam o isolamento social"
Isabel Mendes Lomeu - Promotora de Justiça
No texto, a promotora ressaltou que municípios como Linhares e Domingos Martins já adotaram legislações próprias com este intuito e que o mesmo deve ser feito em São Mateus, de forma imediata. A recomendação feita pelo MPES serve como alerta para evitar possíveis sanções ou medidas mais drásticas ao município.
No mesmo documento, a promotora também pediu que a Guarda Municipal esteja sempre presente no Centro de São Mateus para evitar e dissipar possíveis aglomerações. E, se necessário, acionar a Polícia Militar no caso de situações que configurem crimes de desobediência contra a saúde pública, defendeu.

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