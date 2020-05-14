MPES notifica São Mateus para que proíba consumo de bebidas alcoólicas

Padarias e restaurantes não poderiam permitir o consumo de bebida alcoólica por clientes para evitar aglomerações, de acordo com pedido do MPES

Por isso, a promotora Isabel Mendes Lomeu notificou o prefeito Daniel Santana Barbosa para que adote medidas administrativas que proíbam a permanência dos clientes nos estabelecimentos autorizados a funcionar, a fim de que fiquem de acordo com o estabelecido pelo Decreto Estadual que proíbe a abertura de bares.