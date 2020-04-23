Polícia investiga mortes de cães e gatos em Pancas, interior do ES

Pancas, No Noroeste do Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Quatro cachorros e um gato apareceram mortos, em Lajinha de Pancas, interior do município de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O fato causou indignação em moradores da comunidade e protetores de animais do município. Eles acreditam que os animais foram envenenados de maneira criminosa. Uma situação parecida aconteceu no mesmo local em 2018

Os moradores da comunidade ligaram relatando que os animais estavam envenenados. Foram encontrados 13 nessa situação. Infelizmente quatro cachorros e um gato morreram. Conseguimos salvar sete cães, evitando que eles também fossem mortos, relatou uma das protetoras que pediu para não ser identificada.

Segundo ela, a suspeita dos protetores, que atuaram no caso, é que os animais estão sendo envenenados com chumbinho ou um veneno que é aplicado em plantação de bananas. Ela relatou que uma carcaça de carne envenenada foi encontrada próximo aos cachorros mortos.

Os animais foram encontrados nas proximidades do campo de futebol da localidade, no mesmo local sete cachorros também foram encontrados mortos em 2018, na época a suspeita também foi de envenenamento.

A comunidade é um local tranquilo. Os moradores que tivemos contato relataram que os animais não trazem nenhum tipo de problema para população. Acredito que é maldade de quem faz isso, relatou a protetora, que afirmou que não existe suspeita de quem possa ter envenenado os animais.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Pancas tomou conhecimento dos fatos e está apurado as mortes dos animais.

CPI PEDE PROVIDÊNCIAS

A CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidida pela deputada Janete de Sá (PMN) encaminhou nesta quinta-feira (23), um ofício para Polícia Civil em Pancas, pedindo investigação sobre o envenenamento desses animais.