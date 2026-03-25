Perigo

Motoristas pedem sinalização em trecho da ES 245 entre Linhares e Rio Bananal

Em alguns trechos existem desníveis na pista que preocupam condutores, principalmente após acidentes com mortes registradas; DER-ES diz que mandará uma equipe no local para corrigir possíveis falhas

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:40

A ES 245 é uma das principais ligações entre Linhares e Rio Bananal e alguns trechos passam por obras Crédito: Alberto Costa

Uma obra aguardada por quem trafega diariamente pela ES 245, rodovia que liga Linhares a Rio Bananal, na região Norte do Espírito Santo, se tornou motivo de preocupação para os motoristas. Parte do trecho que ainda não foi concluída apresenta falta de sinalização, e isso, segundo os condutores, tem sido a causa para muitos acidentes na região.

Em fevereiro desse ano, em um desses trechos, Rosimere Pinto da Silva, de 53 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus escolar quando tentava atravessar na rodovia.

A construção do acostamento ao longo da via foi iniciada no ano passado, com o prazo de execução de 720 dias. Parte da obra já foi concluída, mas existem pontos em que há um desnível entre a pista e as valas laterais, e mesmo quem passa pelo local diariamente precisa redobrar a atenção.

Tem lugares em que estão cortando as beiras e estão ficando barrancos altos; está ficando perigoso. Se o motorista não ficar atento, cai lá embaixo Aldomiro Martins Motorista

Muito perigoso, qualquer descuido pode capotar. À noite, o risco é dobrado. Você passar ali e não conhecer a via, o risco de acidente é grande Adenilson Gama Pescador

O desnível entre o asfalto e a lateral da pista oferece risco aos motoristas e a quem precisa passar pelo local Crédito: Alberto Costa

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que uma equipe foi acionada para avaliar o trecho e corrigir possíveis falhas na sinalização.

Enquanto isso, a orientação é manter a prudência ao transitar pelo local, respeitar os limites de velocidade, evitar ultrapassagens e manter o foco na estrada.

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