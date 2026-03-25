Home
>
Cotidiano
>
Motoristas pedem sinalização em trecho da ES 245 entre Linhares e Rio Bananal

Motoristas pedem sinalização em trecho da ES 245 entre Linhares e Rio Bananal

Em alguns trechos existem desníveis na pista que preocupam condutores, principalmente após acidentes com mortes registradas; DER-ES diz que mandará uma equipe no local para corrigir possíveis falhas

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:40

falta de sinalização
A ES 245 é uma das principais ligações entre Linhares e Rio Bananal e alguns trechos passam por obras Crédito: Alberto Costa

Uma obra aguardada por quem trafega diariamente pela ES 245, rodovia que liga Linhares a Rio Bananal, na região Norte do Espírito Santo, se tornou motivo de preocupação para os motoristas. Parte do trecho que ainda não foi concluída apresenta falta de sinalização, e isso, segundo os condutores, tem sido a causa para muitos acidentes na região.

Recomendado para você

Em alguns trechos existem desníveis na pista que preocupam condutores, principalmente após acidentes com mortes registradas; DER-ES diz que mandará uma equipe no local para corrigir possíveis falhas

Motoristas pedem sinalização em trecho da ES 245 entre Linhares e Rio Bananal

Conselho de Engenharia intensificou ações em março, verificando estruturas dos prédios, como instalações para carros elétricos,  e cobrando mais documentos; sindicato contesta fiscalização e diz que vai notificar órgão regional

Crea-ES fiscaliza pontos de recarga de carros elétricos em condomínios e síndicos reagem

Volume chegou a 90 mm no interior e provocou deslizamento de barreira e danos em vias da cidade, segundo a Defesa Civil Municipal

Chuva faz asfalto ceder, caminhão afundar e bloqueia rodovias em Nova Venécia

Em fevereiro desse ano, em um desses trechos, Rosimere Pinto da Silva, de 53 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus escolar quando tentava atravessar na rodovia.

A construção do acostamento ao longo da via foi iniciada no ano passado, com o prazo de execução de 720 dias. Parte da obra já foi concluída, mas existem pontos em que há um desnível entre a pista e as valas laterais, e mesmo quem passa pelo local diariamente precisa redobrar a atenção.

Tem lugares em que estão cortando as beiras e estão ficando barrancos altos; está ficando perigoso. Se o motorista não ficar atento, cai lá embaixo

Aldomiro Martins

Motorista

Muito perigoso, qualquer descuido pode capotar. À noite, o risco é dobrado. Você passar ali e não conhecer a via, o risco de acidente é grande

Adenilson Gama

Pescador
desníveis na pista
O desnível entre o asfalto e a lateral da pista oferece risco aos motoristas e a quem precisa passar pelo local Crédito: Alberto Costa

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que uma equipe foi acionada para avaliar o trecho e corrigir possíveis falhas na sinalização.

Enquanto isso, a orientação é manter a prudência ao transitar pelo local, respeitar os limites de velocidade, evitar ultrapassagens e manter o foco na estrada. 

Leia mais

Imagem - Acidente com três veículos deixa uma pessoa ferida em Viana

Acidente com três veículos deixa uma pessoa ferida em Viana

Imagem - Dupla é presa após manter família refém e roubar mais de R$ 100 mil em Viana

Dupla é presa após manter família refém e roubar mais de R$ 100 mil em Viana

Imagem - Fiscalização investiga mancha desconhecida no Rio Pancas em Colatina

Fiscalização investiga mancha desconhecida no Rio Pancas em Colatina

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana trânsito Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais