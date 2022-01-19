Motorista perde o controle do carro e atinge escola em Anchieta
A motorista de um Toyota Yaris perdeu o controle do veículo em uma em uma rua de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, e bateu em uma escola municipal nesta terça-feira (18). Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento que o veículo passa pelo local, que fica próximo ao Santuário de São Jose de Anchieta. Ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu na Rua Governador Dias Lopes, no Centro. De acordo com informações da Prefeitura de Anchieta, o acidente foi à tarde, por volta de 17h. Segundo populares, a mulher teria confundido os pedais do carro, pressionando o acelerador em vez do freio.
No impacto, a motorista acabou quebrando o muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Tio Liliu e a parede de uma sala da aula. Por conta das férias, não havia crianças e professores na unidade. A mulher acionou o seguro para arcar com o prejuízo.