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Acidente

Motorista perde o controle do carro e atinge escola em Anchieta

Segundo populares, a mulher que dirigia o Toyota Yaris teria confundido os pedais do veículo, pisando no acelerador em vez do freio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jan 2022 às 11:14

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 11:14

Mulher perde o controle do carro e atinge escola em Anchieta
Mulher perde o controle do carro e atinge escola em Anchieta Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Motorista perde o controle do carro e atinge escola em Anchieta
A motorista de um Toyota Yaris perdeu o controle do veículo em uma em uma rua de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, e bateu em uma escola municipal nesta terça-feira (18). Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento que o veículo passa pelo local, que fica próximo ao Santuário de São Jose de Anchieta. Ninguém ficou ferido. 
O acidente aconteceu na Rua Governador Dias Lopes, no Centro. De acordo com informações da Prefeitura de Anchieta, o acidente foi à tarde, por volta de 17h. Segundo populares, a mulher teria confundido os pedais do carro, pressionando o acelerador em vez do freio.
No impacto, a motorista acabou quebrando o muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Tio Liliu e a parede de uma sala da aula. Por conta das férias, não havia crianças e professores na unidade. A mulher acionou o seguro para arcar com o prejuízo.

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