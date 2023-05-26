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Em Vitória

Motorista de ônibus passa mal, invade contramão e passageiro assume volante em Camburi

Para evitar que um acidente mais grave ocorresse, um dos passageiros pegou o volante e direcionou o coletivo para o canteiro central da Avenida Dante Michelini
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 mai 2023 às 17:33

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 17:33

Acidente com ônibus do Transcol aconteceu após o motorista do veículo ter um mal súbito ao volante
Acidente com ônibus do Transcol aconteceu após o motorista do veículo ter um mal súbito ao volante Crédito: Leitor A Gazeta
Um ônibus do Transcol invadiu a contramão e bateu contra um poste na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória, por volta de 15h desta sexta-feira (26). O acidente aconteceu após o motorista do veículo passar mal e desmaiar ao volante, invadir a pista da direção contrária. Para evitar que um acidente mais grave ocorresse, um passageiro tomou o controle da direção do veículo. 
A reportagem da TV Gazeta esteve no local do acidente e apurou que o ônibus da linha 572, que faz o trajeto do Terminal de Laranjeiras ao Terminal de São Torquato, saiu da entrada que dá acesso ao Bairro de Fátima, na Serra, para seguir até a Avenida Dante Michelini (orla de Camburi). Neste momento, o motorista teve um mal súbito e desmaiou ao volante. 
Após o desmaio, o veículo seguiu desgovernado, acessando a contramão da avenida e, para evitar que um acidente maior acontecesse, um dos passageiros do coletivo pegou o volante e jogou o ônibus no canteiro central, para que ele batesse contra um poste. 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) esteve no local do acidente e encaminhou o motorista para um hospital particular de Vitória. Nenhum passageiro teve ferimentos graves.
O ônibus foi recolhido por volta das 16h e apenas meia pista da avenida em frente à entrada que dá acesso ao Bairro de Fátima foi interditada para a retirada do poste. 
De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) o ônibus envolvido no acidente foi encaminhado para a garagem e que, até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do motorista. 
A GVBus ainda informou, em nota, que segundo o setor de medicina do trabalho da empresa, o profissional está com os exames médicos em dia. "Em casos como o registrado nesta sexta-feira (26), o condutor é orientado a parar o veículo imediatamente e aguardar a chegada de um outro motorista para seguir viagem", frisou o sindicato. 
Com informações da repórter Any Cometti, da TV Gazeta

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