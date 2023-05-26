Motorista de ônibus passa mal, invade contramão e passageiro assume volante em Camburi

Acidente com ônibus do Transcol aconteceu após o motorista do veículo ter um mal súbito ao volante Crédito: Leitor A Gazeta

Um ônibus do Transcol invadiu a contramão e bateu contra um poste na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim Camburi , em Vitória , por volta de 15h desta sexta-feira (26). O acidente aconteceu após o motorista do veículo passar mal e desmaiar ao volante, invadir a pista da direção contrária. Para evitar que um acidente mais grave ocorresse, um passageiro tomou o controle da direção do veículo.

TV Gazeta esteve no local do acidente e apurou que o ônibus da linha 572, que faz o trajeto do Terminal de Laranjeiras ao Terminal de São Torquato, saiu da entrada que dá acesso ao Bairro de Fátima, na A reportagem daesteve no local do acidente e apurou que o ônibus da linha 572, que faz o trajeto do Terminal de Laranjeiras ao Terminal de São Torquato, saiu da entrada que dá acesso ao Bairro de Fátima, na Serra , para seguir até a Avenida Dante Michelini (orla de Camburi). Neste momento, o motorista teve um mal súbito e desmaiou ao volante.

Após o desmaio, o veículo seguiu desgovernado, acessando a contramão da avenida e, para evitar que um acidente maior acontecesse, um dos passageiros do coletivo pegou o volante e jogou o ônibus no canteiro central, para que ele batesse contra um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu 192 ) esteve no local do acidente e encaminhou o motorista para um hospital particular de Vitória. Nenhum passageiro teve ferimentos graves.

O ônibus foi recolhido por volta das 16h e apenas meia pista da avenida em frente à entrada que dá acesso ao Bairro de Fátima foi interditada para a retirada do poste.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) o ônibus envolvido no acidente foi encaminhado para a garagem e que, até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do motorista.

A GVBus ainda informou, em nota, que segundo o setor de medicina do trabalho da empresa, o profissional está com os exames médicos em dia. "Em casos como o registrado nesta sexta-feira (26), o condutor é orientado a parar o veículo imediatamente e aguardar a chegada de um outro motorista para seguir viagem", frisou o sindicato.