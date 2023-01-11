Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 262 em Venda Nova

Uma pessoa morreu após uma colisão frontal envolvendo um caminhão e uma moto na tarde desta quarta-feira (11), no km 119 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito já segue normalmente no trecho.
De acordo com a corporação, a batida aconteceu por volta das 12h50. Imagens mostram que o caminhão parou no acostamento, enquanto a motocicleta ficou atravessada na faixa. O caminhoneiro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Após interdição parcial, a rodovia foi totalmente liberada às 15h20.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender o acidente e providenciou a limpeza da pista. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito do motociclista, que não teve nome, idade ou gênero divulgados.
A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento e, por isso, não divulgou detalhes. Assim que houver novas informações, este texto será atualizado.