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Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 262 em Venda Nova

Batida frontal aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (11), na altura do km 119; pista ficou parcialmente interditada durante 1h30
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 jan 2023 às 16:18

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 16:18

Uma pessoa morreu após uma colisão frontal envolvendo um caminhão e uma moto na tarde desta quarta-feira (11), no km 119 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito já segue normalmente no trecho.
De acordo com a corporação, a batida aconteceu por volta das 12h50. Imagens mostram que o caminhão parou no acostamento, enquanto a motocicleta ficou atravessada na faixa. O caminhoneiro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Após interdição parcial, a rodovia foi totalmente liberada às 15h20.
Uma pessoa morreu após se envolver em acidente na região Serrana do ES
Acidente envolveu um caminhão modelo Accelo, da Mercedes Benz, e uma moto Honda Cbx 250 Twister, na BR 262 Crédito: Redes sociais
Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender o acidente e providenciou a limpeza da pista. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito do motociclista, que não teve nome, idade ou gênero divulgados.
Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento e, por isso, não divulgou detalhes. Assim que houver novas informações, este texto será atualizado.

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