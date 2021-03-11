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Motociclista fica ferido em acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória

Condutor foi levado para um hospital; testemunhas contaram que um carro bateu na traseira da moto na tarde desta quarta-feira (11)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:28

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:28

Acidente no Centro de Vitória envolveu uma moto e um carro nesta quinta-feira (11)
Acidente no Centro de Vitória envolveu uma moto e um carro nesta quinta-feira (11) Crédito: Fernando Madeira
Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, também conhecida como Av. Beira-Mar, em Vitória. A batida aconteceu por volta das 12h40 desta quinta-feira (11), praticamente em frente à Primeira Igreja Batista, no Centro.
De acordo com testemunhas, o condutor da moto estava parado próximo à faixa de pedestres esperando a abertura do semáforo. Ele foi atingido na traseira por um carro enquanto dava partida na moto, após o sinal abrir. A parte dianteira do automóvel ficou parcialmente amassada e a motorista saiu ilesa.
Acidente no Centro de Vitória envolveu uma moto e um carro nesta quinta-feira (11)
Após ser atingido, condutor da moto ficou a alguns metros do automóvel Crédito: Fernando Madeira
Imagens feitas pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram o condutor da motocicleta caído no chão, perto de uma mochila utilizada para fazer entrega de comidas. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital, pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, a mulher que dirigia o carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A avenida teve uma faixa de cada sentido interditada para o atendimento. A via foi totalmente liberada às 13h30.

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