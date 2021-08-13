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Acidente no ES

Morte de diretor em Cachoeiro: família diz que motorista passou mal

Por meio de nota, a família informou que o motorista teve um mal súbito e não estava fazendo uma ultrapassagem quando bateu de frente com o motociclista

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 11:37

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

13 ago 2021 às 11:37
Honda Fit invade a contramão e atinge motociclista em Cachoeiro
Honda Fit invade a contramão e atinge motociclista em Cachoeiro Crédito: Reprodução/videomonitoramento
Renan Casteglione Dias, motorista que atingiu um motociclista em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (12), teria passado mal e, por isso, invadiu a contramão da rodovia. A afirmação é da família dele, que enviou nota à imprensa sobre o caso nesta sexta-feira (13). O motociclista era o diretor de clube e vendedor Lúcio Canholato Coelho, de 44 anos, que morreu enquanto era levado para o hospital.
Segundo a família, o motorista, que tem 58 anos e dirigia um Honda Fit, teve um mal súbito e não estava fazendo uma ultrapassagem quando bateu de frente com Lúcio Coelho. “O condutor teve um mal súbito e perdeu a direção do veículo”, informou a família, por meio de nota.
Ainda de acordo com a família, o motorista está muito abalado com o ocorrido e lamenta a morte do diretor de clube. “Ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos e em estado de choque. O motorista se solidariza com a família da vítima”, finalizou a nota.
O motorista recebeu alta hospitalar ainda nesta quinta-feira (12) à noite. Outra pessoa estava com ele no carro, mas não se feriu. 
No fim da manhã desta sexta-feira (13), amigos do clube onde Lúcio era diretor informaram que o velório será a partir das 13h, no Cemitério Parque, no bairro IBC, em Cachoeiro.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu às 12h50, desta quinta-feira (12), na Rodovia Mauro Miranda Madureira, conhecida como Rodovia do Valão, na altura do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim. Em imagens de câmeras de videomonitoramento, é possível observar o momento em que o Honda Fit, que seguia em direção ao Centro de Cachoeiro de Itapemirim, atrás de um caminhão, saiu de sua pista e invadiu a contramão.
O carro atingiu de frente o diretor de clube e vendedor Lúcio Canholato Coelho, de 44 anos, que pilotava uma moto no sentido contrário. O corpo do motociclista foi arremessado para o alto, devido ao impacto, e caiu na rua marginal à rodovia. Ele foi socorrido pelos Bombeiros já desacordado, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do Honda Fit ainda bateu em outro carro e foi encaminhado a Santa Casa de Cachoeiro.

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