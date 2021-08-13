Morte de diretor em Cachoeiro: família diz que motorista passou mal

Honda Fit invade a contramão e atinge motociclista em Cachoeiro Crédito: Reprodução/videomonitoramento

Segundo a família, o motorista, que tem 58 anos e dirigia um Honda Fit, teve um mal súbito e não estava fazendo uma ultrapassagem quando bateu de frente com Lúcio Coelho. “O condutor teve um mal súbito e perdeu a direção do veículo”, informou a família, por meio de nota.

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Ainda de acordo com a família, o motorista está muito abalado com o ocorrido e lamenta a morte do diretor de clube. “Ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos e em estado de choque. O motorista se solidariza com a família da vítima”, finalizou a nota.

O motorista recebeu alta hospitalar ainda nesta quinta-feira (12) à noite. Outra pessoa estava com ele no carro, mas não se feriu.

No fim da manhã desta sexta-feira (13), amigos do clube onde Lúcio era diretor informaram que o velório será a partir das 13h, no Cemitério Parque, no bairro IBC, em Cachoeiro.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu às 12h50, desta quinta-feira (12), na Rodovia Mauro Miranda Madureira, conhecida como Rodovia do Valão, na altura do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim. Em imagens de câmeras de videomonitoramento, é possível observar o momento em que o Honda Fit, que seguia em direção ao Centro de Cachoeiro de Itapemirim, atrás de um caminhão, saiu de sua pista e invadiu a contramão.