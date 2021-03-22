Morre idoso ferido em explosão após vazamento de gás em Cariacica

O gás vazou da botija (posta na calçada) durante a noite e explodiu no momento em que o fogo foi aceso no fogão nesta manhã Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A informação foi confirmada por Rosane Ferreira de Jesus, mãe do jovem Walison James de Jesus, de 21 anos, que segue internado em estado grave no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, para onde os dois foram levados após a explosão na cozinha da residência situada no bairro Porto Novo.

"Infelizmente o Joaquim morreu neste domingo. Ele não suportou os ferimentos e tivemos a confirmação por volta das 18h30. Nos informaram que os órgãos dele foram parando de funcionar e ele acabou não resistindo", disse Rosane.

A familiar explicou que um velório rápido será realizado na mesma rua onde ocorreu a explosão e que o idoso será sepultado em Cariacica. Joaquim havia deixado a Bahia para morar na cidade e estava há poucos dias no Estado.

ESTADO GRAVE

Já a situação do rapaz segue crítica e o estado de saúde de Walison é considerado grave. Segundo a mãe do jovem, o filho está intubado e reage bem aos tratamentos, porém ainda necessita de muitos cuidados.

A área onde ocorreu a explosão foi isolada pelos Bombeiros em Cariacica logo após o ocorrido Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na última sexta-feira, ao acender o fogo no fogão, o jovem não percebeu que havia ocorrido um vazamento de gás da botija. Com a chama acionada, houve a explosão por volta das 6 horas da manhã e o rapaz, além de ter cerca de 80% do corpo queimado, ainda foi arremessado para longe de onde estava.