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Cidade Continental

Morre homem atropelado após briga por som alto na Serra

Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, foi um dos atingidos por carro em alta velocidade após a discussão. Segundo apuração da TV Gazeta, mulher atropelada recebeu alta do hospital

Publicado em 31 de Março de 2022 às 21:54

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 mar 2022 às 21:54
Francisco foi atropelado e morreu nesta quinta-feira (31)
Francisco foi atropelado e morreu nesta quinta-feira (31) Crédito: Reprodução | Arquivo pessoal
Horas depois de ter sido atropelado após uma briga motivada por som alto em Cidade Continental, na Serra, Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (31). A informação foi confirmada por familiares ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ele e uma mulher foram atingidos por um carro em alta velocidade conduzido por um homem e a cena foi flagrada por uma câmera de segurança (veja abaixo). Segundo apuração da reportagem, a mulher atropelada recebeu alta do hospital onde estava internada.
As imagens mostram que uma mulher e um homem foram atingidos pelo veículo da cor prata. Com o impacto, o para-brisa do carro chegou a quebrar. A mulher, que tem 50 anos, caiu perto da calçada e se levanta pouco depois do acidente. Francisco Carlos do Nascimento permaneceu no chão.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação esteve no bairro para verificar uma denúncia de ameaça e encontrou duas vítimas caídas no chão, em decorrência do atropelamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.
"Segundo testemunhas, houve uma discussão entre moradores devido ao som vindo de uma casa, onde o autor do atropelamento estava. Em dado momento, o homem arrancou com o veículo, atropelou as vítimas e fugiu em seguida. Buscas foram realizadas, mas o condutor não foi localizado", afirmou a PM, em nota.
Conforme apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o motorista do veículo que atropelou o idoso não morava na comunidade e era amigo do casal que estaria com o som alto na rua. O homem então teria entrado no carro, acelerado e acertado Francisco e a mulher. 
Em nota, a Polícia Civil informou que uma vítima morreu no hospital e que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a manhã desta sexta-feira (1), ninguém havia sido detido. Outros detalhes não foram divulgados.
Morre homem atropelado após briga por som alto na Serra

Atualização

01/04/2022 - 1:25
A Polícia Civil confirmou a morte de uma das vítimas e que o caso segue sob investigação. O texto foi atualizado.

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