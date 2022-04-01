Morre homem atropelado após briga por som alto na Serra

Francisco foi atropelado e morreu nesta quinta-feira (31) Crédito: Reprodução | Arquivo pessoal

TV Gazeta. Ele e uma mulher foram atingidos por um carro em alta velocidade conduzido por um homem e a cena foi flagrada por uma câmera de segurança (veja abaixo). Segundo apuração da reportagem, a mulher atropelada recebeu alta do hospital onde estava internada. Horas depois de ter sido atropelado após uma briga motivada por som alto em Cidade Continental, na Serra , Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (31). A informação foi confirmada por familiares ao repórter Caíque Verli, da. Ele e uma mulher foram atingidos por um carro em alta velocidade conduzido por um homem e a cena foi flagrada por uma câmera de segurança (). Segundo apuração da reportagem, a mulher atropelada recebeu alta do hospital onde estava internada.

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As imagens mostram que uma mulher e um homem foram atingidos pelo veículo da cor prata. Com o impacto, o para-brisa do carro chegou a quebrar. A mulher, que tem 50 anos, caiu perto da calçada e se levanta pouco depois do acidente. Francisco Carlos do Nascimento permaneceu no chão.

Segundo a Polícia Militar , uma equipe da corporação esteve no bairro para verificar uma denúncia de ameaça e encontrou duas vítimas caídas no chão, em decorrência do atropelamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) foi acionado.

"Segundo testemunhas, houve uma discussão entre moradores devido ao som vindo de uma casa, onde o autor do atropelamento estava. Em dado momento, o homem arrancou com o veículo, atropelou as vítimas e fugiu em seguida. Buscas foram realizadas, mas o condutor não foi localizado", afirmou a PM, em nota.

Conforme apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o motorista do veículo que atropelou o idoso não morava na comunidade e era amigo do casal que estaria com o som alto na rua. O homem então teria entrado no carro, acelerado e acertado Francisco e a mulher.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma vítima morreu no hospital e que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) da Serra. Até a manhã desta sexta-feira (1), ninguém havia sido detido. Outros detalhes não foram divulgados.

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