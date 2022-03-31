Carro invade calçada em acidente na Expedito Garcia, em Cariacica

Segundo apuração da TV Gazeta , que conversou com o gerente do estabelecimento atingido, somente o motorista ficou ferido no acidente e foi resgatado por uma equipe do Samu. A Avenida Expedito Garcia é uma das mais movimentadas da cidade devido ao comércio intenso.

A gerência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) de Cariacica confirmou a versão das testemunhas e disse que outras pessoas não foram atingidas. De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo teria sofrido um infarto enquanto seguia pela avenida. Em nota, eles informaram que militares da base móvel da PM prestaram apoio ao condutor do veículo.