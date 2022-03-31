Carro invade calçada em acidente na Expedito Garcia, em Cariacica

Um carro invadiu a calçada e atingiu parte da fachada de uma lanchonete na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (31). Testemunhas informaram à reportagem de A Gazeta que o motorista teria passado mal ao volante e perdido o controle da direção. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda não foi oficialmente divulgada.
Segundo apuração da TV Gazeta, que conversou com o gerente do estabelecimento atingido, somente o motorista ficou ferido no acidente e foi resgatado por uma equipe do Samu. A Avenida Expedito Garcia é uma das mais movimentadas da cidade devido ao comércio intenso.
A gerência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) de Cariacica confirmou a versão das testemunhas e disse que outras pessoas não foram atingidas. De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo teria sofrido um infarto enquanto seguia pela avenida. Em nota, eles informaram que militares da base móvel da PM prestaram apoio ao condutor do veículo.