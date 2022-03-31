Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Carro invade calçada em acidente na Expedito Garcia, em Cariacica

Avenida é uma das mais movimentadas da cidade devido ao comércio intenso; uma equipe do Samu foi acionada
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

31 mar 2022 às 17:10

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:10

Um carro invadiu a calçada e atingiu parte da fachada de uma lanchonete na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (31). Testemunhas informaram à reportagem de A Gazeta que o motorista teria passado mal ao volante e perdido o controle da direção. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda não foi oficialmente divulgada.
Segundo apuração da TV Gazeta, que conversou com o gerente do estabelecimento atingido, somente o motorista ficou ferido no acidente e foi resgatado por uma equipe do Samu. A Avenida Expedito Garcia é uma das mais movimentadas da cidade devido ao comércio intenso.
A gerência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) de Cariacica confirmou a versão das testemunhas e disse que outras pessoas não foram atingidas. De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo teria sofrido um infarto enquanto seguia pela avenida. Em nota, eles informaram que militares da base móvel da PM prestaram apoio ao condutor do veículo. 

Veja Também

Homem atropela duas pessoas após briga por som alto na Serra

Greve paralisa atendimento em unidades do INSS no ES; veja o que fazer

TSE cassa mandato de prefeito de Itapemirim e cidade terá nova eleição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica carros guarda municipal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados