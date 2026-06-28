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Nova Itaparica

Vazamento de esgoto invade casa e deixa idosa ilhada em Vila Velha

Moradores afirmam que problema começou após uma obra na região e persiste há cerca de um ano; Cesan diz que transbordamento foi provocado por ligação irregular

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 19:30

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 jun 2026 às 19:30

Uma idosa de 67 anos precisou deixar o térreo da própria casa após um vazamento de esgoto invadir o imóvel, em Nova Itaparica, Vila Velha. Segundo relatos de moradores da Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, o problema se repete há cerca de um ano e se agravou no início de junho. Eles afirmam que a situação teria começado após uma obra realizada na região. A Cesan, por sua vez, informou que o transbordamento foi provocado por uma irregularidade nas instalações internas do imóvel (veja nota no final desta matéria).


O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com a idosa, que vive na residência desde 2013 e divide o imóvel com quatro cães. Segundo ela, o esgoto tomou o quintal e entrou na casa, obrigando-a a subir para o segundo andar.


A mulher, que convive com a doença de Parkinson e artrose, contou que já perdeu data de vacinação por causa do vazamento e precisou caminhar pela água suja para  conseguir sair uma vez.

O morador Rodrigo Sereno, que vive na região há 10 anos, afirma que a comunidade já registrou ao menos dois protocolos junto à Cesan desde que o problema voltou a se agravar.


“No dia 10 de junho, acionamos a Cesan e nada. Mandei a foto da casa dessa senhora doente, cheia de água de esgoto, e a assistente social veio olhar. Semana passada, aconteceu de novo e, até ontem (27), nada de ajuda. Hoje, cheguei da igreja e a rua estava jorrando esgoto. A água invadiu a garagem, o quintal e foi para dentro da casa dela. Ela está presa no segundo andar”, relatou.

Vídeos registrados pelos moradores da região mostram o esgoto escorrendo para o terreno da idosa e tomando o quintal com água de coloração escura. Segundo Rodrigo, em outras ocasiões, o vazamento também já se espalhou pela via e afetou outros imóveis da rua. 

Moradores reclamam que obra deixou esgoto jorrando por uma rua do bairro Nova Itaparica, em Vila
Moradores reclamam que obra deixou esgoto jorrando por uma rua do bairro Nova Itaparica, em Vila Leitor AG

Na avaliação do morador, o problema teria começado após uma obra realizada na região. De acordo com ele, uma ligação da rede de esgoto teria sido executada de forma inadequada.

"O problema vem desde a obra do valão. Passaram uma manilha bem grande na minha rua e uma pequena na rua lateral, que seria a Rua Lourenço Sales. Na rede da Cesan, em vez de a ligação ser feita por baixo da manilha, fizeram por cima da manilha em que corre a água que vai para o valão”, detalhou o morador. 

Ainda de acordo com Rodrigo, os moradores solicitaram à Cesan que a tubulação fosse refeita, com a passagem da água pela parte de baixo do material, mas o serviço não foi realizado. Ele contou ainda ter enviado mensagens à assistente social da companhia. 

A promessa era de ir ao local, mas, em vez disso, o protocolo aberto pelos moradores teria sido colocado como solucionado. “Eles falaram que viriam no último feriado (Corpus Christi). Não vieram e fecharam o pedido como feito”, frisou.

Em nota, a Cesan informou que uma equipe técnica esteve no local neste domingo (28), realizou a limpeza da residência da idosa e adotou as providências para restabelecimento da normalidade no local.


"O problema foi causado por uma irregularidade nas instalações internas do imóvel, o que causou lançamento indevido de água da chuva na rede de esgoto. O morador foi orientado de que a água da chuva não deve ser direcionada para a rede de esgoto, mas para a de drenagem pluvial, para não causar obstrução e transbordamento", frisou a empresa.

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