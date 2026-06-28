Vazamento de esgoto invade casa e deixa idosa ilhada em Vila Velha

Uma idosa de 67 anos precisou deixar o térreo da própria casa após um vazamento de esgoto invadir o imóvel, em Nova Itaparica, Vila Velha. Segundo relatos de moradores da Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, o problema se repete há cerca de um ano e se agravou no início de junho. Eles afirmam que a situação teria começado após uma obra realizada na região. A Cesan, por sua vez, informou que o transbordamento foi provocado por uma irregularidade nas instalações internas do imóvel (veja nota no final desta matéria).



O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com a idosa, que vive na residência desde 2013 e divide o imóvel com quatro cães. Segundo ela, o esgoto tomou o quintal e entrou na casa, obrigando-a a subir para o segundo andar.





A mulher, que convive com a doença de Parkinson e artrose, contou que já perdeu data de vacinação por causa do vazamento e precisou caminhar pela água suja para conseguir sair uma vez.



O morador Rodrigo Sereno, que vive na região há 10 anos, afirma que a comunidade já registrou ao menos dois protocolos junto à Cesan desde que o problema voltou a se agravar.





“No dia 10 de junho, acionamos a Cesan e nada. Mandei a foto da casa dessa senhora doente, cheia de água de esgoto, e a assistente social veio olhar. Semana passada, aconteceu de novo e, até ontem (27), nada de ajuda. Hoje, cheguei da igreja e a rua estava jorrando esgoto. A água invadiu a garagem, o quintal e foi para dentro da casa dela. Ela está presa no segundo andar”, relatou.



Vídeos registrados pelos moradores da região mostram o esgoto escorrendo para o terreno da idosa e tomando o quintal com água de coloração escura. Segundo Rodrigo, em outras ocasiões, o vazamento também já se espalhou pela via e afetou outros imóveis da rua.