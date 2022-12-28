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"Tortão"

Moradores reclamam de poste com risco de despencar em Presidente Kennedy

Uma moradora da região disse que o problema existe desde 2019 e a chuva dos últimos dias prejudicou ainda mais a situação

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 17:37

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 dez 2022 às 17:37
Os moradores da comunidade de Água Preta, no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Estado, estão reclamando de um poste que está com risco de cair em uma pista, conhecida popularmente como Água Pretinha, que fica na zona rural do município.
Moradores reclamam de poste que está em risco de cair em Presidente Kennedy
O poste que está com rico de cair fica localizado em uma estrada rural da comunidade de Água Preta, no interior de Presidente Kennedy Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma moradora, que pediu para não ser identificada, pediu ajuda à reportagem de A Gazeta para que a fornecedora de energia elétrica vá ao local e retire o poste.
Segundo ela, o problema existe desde 2019, quando a estrada foi feita, e a chuva dos últimos dias prejudicou ainda mais a situação. “Com as semanas chuvosas que estamos tendo, o barranco já caiu mais e o poste estar cada dia mais tombando, com risco de cair na pista e acontecer uma tragédia maior”, disse.
Em nota, a prefeitura de Presidente Kennedy divulgou que "já solicitou a EDP a remoção do poste na localidade Água Preta, zona rural do município. O pedido foi realizado desde março de 2021".
Procurada, a EDP informou que o poste será retirado e será colocado outro em um local diferente. “A relocação do poste será realizada até o final desta semana”, comunicou.

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