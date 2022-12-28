Moradores reclamam de poste com risco de despencar em Presidente Kennedy

Os moradores da comunidade de Água Preta, no interior de Presidente Kennedy , no Sul do Estado , estão reclamando de um poste que está com risco de cair em uma pista, conhecida popularmente como Água Pretinha, que fica na zona rural do município.

O poste que está com rico de cair fica localizado em uma estrada rural da comunidade de Água Preta, no interior de Presidente Kennedy Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma moradora, que pediu para não ser identificada, pediu ajuda à reportagem de A Gazeta para que a fornecedora de energia elétrica vá ao local e retire o poste.

Segundo ela, o problema existe desde 2019, quando a estrada foi feita, e a chuva dos últimos dias prejudicou ainda mais a situação. “Com as semanas chuvosas que estamos tendo, o barranco já caiu mais e o poste estar cada dia mais tombando, com risco de cair na pista e acontecer uma tragédia maior”, disse.

Em nota, a prefeitura de Presidente Kennedy divulgou que "já solicitou a EDP a remoção do poste na localidade Água Preta, zona rural do município. O pedido foi realizado desde março de 2021".