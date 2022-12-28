Moradores reclamam de poste com risco de despencar em Presidente Kennedy

Os moradores da comunidade de Água Preta, no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Estado, estão reclamando de um poste que está com risco de cair em uma pista, conhecida popularmente como Água Pretinha, que fica na zona rural do município.
Uma moradora, que pediu para não ser identificada, pediu ajuda à reportagem de A Gazeta para que a fornecedora de energia elétrica vá ao local e retire o poste.
Segundo ela, o problema existe desde 2019, quando a estrada foi feita, e a chuva dos últimos dias prejudicou ainda mais a situação. “Com as semanas chuvosas que estamos tendo, o barranco já caiu mais e o poste estar cada dia mais tombando, com risco de cair na pista e acontecer uma tragédia maior”, disse.
Em nota, a prefeitura de Presidente Kennedy divulgou que "já solicitou a EDP a remoção do poste na localidade Água Preta, zona rural do município. O pedido foi realizado desde março de 2021".
Procurada, a EDP informou que o poste será retirado e será colocado outro em um local diferente. “A relocação do poste será realizada até o final desta semana”, comunicou.