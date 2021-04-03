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Sufoco

Moradores de Viana sofrem com falta de água há três dias

O desabastecimento no município é registrado desde a última quarta-feira (31), quando fortes chuvas atingiram toda a Grande Vitória

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 13:34

Thalita Cezário

Thalita Cezário

Publicado em 

03 abr 2021 às 13:34
Moradores de Viana sofrem há três dias sem água
Moradores de Viana sofrem há três dias sem água Crédito: Simone Moreira Dalbo
Moradores de Viana reclamam do sufoco que estão passando há três dias devido à falta de água. Desde a última quarta-feira (31), quando fortes chuvas atingiram a Grande Vitória,  o abastecimento em bairros do município não é feito pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).
Segundo informações dos moradores, várias ligações foram feitas para a companhia, cobrando um posicionamento sobre a data para o restabelecimento do fornecimento de água. Os prazos dados pela companhia eram sempre de 24 horas, porém, não foram cumpridos.
Simone Moreira Dalbo mora no Centro de Viana e foi uma das moradoras a ligar para a Cesan pedindo informações. Segundo ela, a água começou a chegar na manhã deste sábado (03) no período das 6 às 9h, mas depois voltou a faltar. Algumas casas não tiveram esse período de abastecimento. 
Moradores ligaram para a empresa solicitando um carro-pipa para o abastecimento de água potável em algumas residências, mas o carro apenas na manhã deste sábado (03) e não era para todos. Para receber a água, era preciso estar com uma autorização da Cesan em mãos. No entanto, apesar a afirmação de moradores, a Cesan, em contato com a reportagem, afirmou que o abastecimento complementar com carro pipa é para atender a toda população, não há restrição ou "necessidade de autorização".
Questionada sobre o problema no município de Viana, a Cesan informou que as fortes chuvas da noite de quarta-feira (31)  deixaram a Estação de Tratamento de Água (ETA) que abastece a região sem energia elétrica. Somente no início da noite de sexta-feira (02) que a correção foi feita pela concessionária de energia e o fornecimento de água foi retomado. "O tempo de restabelecimento total do sistema de abastecimento de água é de até 24 horas."

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Temporais na Grande Vitória

Os temporais que causaram os estragos na energia elétrica da Estação de Tratamento de Água e deixaram os moradores de Viana sem água, também causou prejuízos em outros locais do Estado. A falta de energia atingiu bairros que chegaram a ficar dois dias sem luz elétrica. Além disso, muitas casas  e estabelecimentos ficaram destelhados e árvores foram arrancadas da raiz por causa dos fortes ventos que atingiu toda a Grande Vitória.

Fotos: após temporal, o rastro de destruição na Grande Vitória

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