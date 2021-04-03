Moradores de Viana sofrem com falta de água há três dias

Moradores de Viana sofrem há três dias sem água Crédito: Simone Moreira Dalbo

Segundo informações dos moradores, várias ligações foram feitas para a companhia, cobrando um posicionamento sobre a data para o restabelecimento do fornecimento de água. Os prazos dados pela companhia eram sempre de 24 horas, porém, não foram cumpridos.

Simone Moreira Dalbo mora no Centro de Viana e foi uma das moradoras a ligar para a Cesan pedindo informações. Segundo ela, a água começou a chegar na manhã deste sábado (03) no período das 6 às 9h, mas depois voltou a faltar. Algumas casas não tiveram esse período de abastecimento.

Moradores ligaram para a empresa solicitando um carro-pipa para o abastecimento de água potável em algumas residências, mas o carro apenas na manhã deste sábado (03) e não era para todos. Para receber a água, era preciso estar com uma autorização da Cesan em mãos. No entanto, apesar a afirmação de moradores, a Cesan, em contato com a reportagem, afirmou que o abastecimento complementar com carro pipa é para atender a toda população, não há restrição ou "necessidade de autorização".

Your browser does not support the video tag.

Questionada sobre o problema no município de Viana, a Cesan informou que as fortes chuvas da noite de quarta-feira (31) deixaram a Estação de Tratamento de Água (ETA) que abastece a região sem energia elétrica. Somente no início da noite de sexta-feira (02) que a correção foi feita pela concessionária de energia e o fornecimento de água foi retomado. "O tempo de restabelecimento total do sistema de abastecimento de água é de até 24 horas."

Temporais na Grande Vitória

Os temporais que causaram os estragos na energia elétrica da Estação de Tratamento de Água e deixaram os moradores de Viana sem água, também causou prejuízos em outros locais do Estado. A falta de energia atingiu bairros que chegaram a ficar dois dias sem luz elétrica. Além disso, muitas casas e estabelecimentos ficaram destelhados e árvores foram arrancadas da raiz por causa dos fortes ventos que atingiu toda a Grande Vitória.