Moradores de comunidade de Fundão bloqueiam estrada para reivindicar ponte

Moradores da comunidade de Piranema, que fica no interior do município de Fundão, realizam uma manifestação na Rodovia ES 261. Desde a segunda-feira (18), o grupo, formado por entre 20 e 30 pessoas, está ocupando as duas faixas da estrada e pede a presença do prefeito Gilmar Borges no local.
A cobrança dos manifestantes é por conta de uma ponte que dava acesso à comunidade de Piranema e que desabou. Eles reclamam que, com isso, a comunidade está isolada e pedem a construção de uma nova ponte. Um morador ouvido pela reportagem de A Gazeta afirmou que o prefeito chegou a enviar um representante para negociar com os manifestantes, mas eles querem que Gilmar Borges vá pessoalmente ao local.
Segundo a Prefeitura de Fundão, o prefeito chegou a receber moradores de Piranema para esclarecer os questionamentos em relação à recuperação da ponte. De acordo com a administração, o projeto, que foi executado e elaborado pela administração passada, contava com uma ponte de 10 metros e o aterramento do rio, que possui 20 metros de largura.
Conforme a explicação da prefeitura, o estreitamento do rio foi o motivo para o desabamento da ponte. A pasta acrescentou que a Secretaria Municipal de Obras já está fazendo licitação de projeto para nova ponte no local, com as dimensões corretas.