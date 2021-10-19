Moradores de comunidade de Fundão bloqueiam estrada para reivindicar ponte

A cobrança dos manifestantes é por conta de uma ponte que dava acesso à comunidade de Piranema e que desabou. Eles reclamam que, com isso, a comunidade está isolada e pedem a construção de uma nova ponte. Um morador ouvido pela reportagem de A Gazeta afirmou que o prefeito chegou a enviar um representante para negociar com os manifestantes, mas eles querem que Gilmar Borges vá pessoalmente ao local.