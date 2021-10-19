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ES 261

Moradores de comunidade de Fundão bloqueiam estrada para reivindicar ponte

Motivo da manifestação é a cobrança pela construção de uma ponte que desabou e ligava a comunidade de Piranema à estrada; prefeitura garantiu que já há licitação para nova ponte
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 out 2021 às 13:20

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 13:20

Manifestantes ocupam a ES 261, em Fundão, para cobrar a construção de uma ponte
Manifestantes ocupam a ES 261, em Fundão, para cobrar a construção de uma ponte Crédito: Leitor de A Gazeta
Moradores da comunidade de Piranema, que fica no interior do município de Fundão, realizam uma manifestação na Rodovia ES 261. Desde a segunda-feira (18), o grupo, formado por entre 20 e 30 pessoas, está ocupando as duas faixas da estrada e pede a presença do prefeito Gilmar Borges no local.
A cobrança dos manifestantes é por conta de uma ponte que dava acesso à comunidade de Piranema e que desabou. Eles reclamam que, com isso, a comunidade está isolada e pedem a construção de uma nova ponte. Um morador ouvido pela reportagem de A Gazeta afirmou que o prefeito chegou a enviar um representante para negociar com os manifestantes, mas eles querem que Gilmar Borges vá pessoalmente ao local.
Manifestantes ocupam a ES 261, em Fundão, para cobrar a construção de uma ponte
Manifestantes ocupam a ES 261, em Fundão, para cobrar a construção de uma ponte Crédito: Leitor de A Gazeta
Segundo a Prefeitura de Fundão, o prefeito chegou a receber moradores de Piranema para esclarecer os questionamentos em relação à recuperação da ponte. De acordo com a administração, o projeto, que foi executado e elaborado pela administração passada, contava com uma ponte de 10 metros e o aterramento do rio, que possui 20 metros de largura. 
Conforme a explicação da prefeitura, o estreitamento do rio foi o motivo para o desabamento da ponte. A pasta acrescentou que a Secretaria Municipal de Obras já está fazendo licitação de projeto para nova ponte no local, com as dimensões corretas.

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