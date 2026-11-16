Moradores de 52 cidades do ES poderão usar sinal de outras operadoras

Ficar sem sinal de celular mesmo em uma cidade com cobertura de telefonia móvel pode estar com os dias contados nos pequenos municípios do Espírito Santo. Uma nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai permitir que os usuários utilizem a rede operadoras concorrentes quando a empresa contratada não oferecer cobertura no local. No Estado, 52 dos 78 municípios têm menos de 30 mil habitantes e poderão ser beneficiados pela medida.





A mudança foi estabelecida na Resolução nº 794/2026 da Anatel, publicada no dia 9 de novembro. A norma entra em vigor em 9 de dezembro deste ano, mas a implementação prática ocorrerá de forma gradual a partir de 9 de março de 2027, começando pelos municípios com menos de 30 mil habitantes.