Moradores de 52 cidades do ES poderão usar sinal de outras operadoras

Ficar sem sinal de celular mesmo em uma cidade com cobertura de telefonia móvel pode estar com os dias contados nos pequenos municípios do Espírito Santo. Uma nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai permitir que os usuários utilizem a rede operadoras concorrentes quando a empresa contratada não oferecer cobertura no local. No Estado, 52 dos 78 municípios têm menos de 30 mil habitantes e poderão ser beneficiados pela medida.
A mudança foi estabelecida na Resolução nº 794/2026 da Anatel, publicada no dia 9 de novembro. A norma entra em vigor em 9 de dezembro deste ano, mas a implementação prática ocorrerá de forma gradual a partir de 9 de março de 2027, começando pelos municípios com menos de 30 mil habitantes.
Na prática, quando o consumidor entrar em uma área contemplada onde sua operadora não possui cobertura, o celular se conectará automaticamente à infraestrutura de outra prestadora disponível.
A transição ocorrerá sem a necessidade de trocar de chip ou alterar o plano contratado, mantendo as mesmas condições de serviço.
DADOS
Segundo estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2026, cerca de 67% dos municípios capixabas se enquadram no perfil inicial da medida (menos de 30 mil habitantes). A lista inclui cidades de diferentes regiões do Estado, desde Conceição da Barra, no Norte capixaba, até Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó.
A Anatel informou que a expectativa inicial é de que todas as sedes municipais brasileiras com menos de 30 mil habitantes sejam beneficiadas. No entanto, a agência ainda vai divulgar a lista definitiva das áreas contempladas, que também incluirá localidades fora das sedes municipais e trechos de rodovias.
A obrigação de compartilhamento será aplicada às redes de telefonia móvel instaladas para cumprir compromissos de cobertura e expansão estabelecidos pela Anatel ou que tenham recebido financiamento, total ou parcial, do setor público federal.
Embora a resolução entre em vigor em dezembro, a liberação do sinal compartilhado seguirá o seguinte calendário da Anatel:
9 de dezembro de 2026: entrada em vigor da resolução.
9 de março de 2027: primeira etapa, voltada aos municípios com menos de 30 mil habitantes.
8 de maio de 2027: segunda etapa, abrangendo localidades fora das sedes municipais.
7 de julho de 2027: terceira etapa, contemplando trechos de rodovias federais e estaduais.
A Gazeta procurou as operadoras de telefonia móvel para comentar as mudanças e os preparativos para a implementação da medida, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.