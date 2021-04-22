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Morador relata apagão de energia de 8h em Venda Nova

O município de Conceição do Castelo também ficou sem energia de quarta (21) para quinta-feira (22)

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 10:48

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 abr 2021 às 10:48
Em alguns lugares os moradores disseram que foram mais de oito horas sem energia elétrica
Foto registrada no momento em que a energia foi restabelecida em um lado da cidade de Venda Nova do Imigrante Crédito: Luiz Henrique Silva
Um apagão atingiu os municípios de Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo, na noite desta quarta-feira (21), na Região Sul Serrana do Espírito Santo. Alguns moradores relataram que ficaram cerca de oito horas sem energia elétrica.
Em alguns pontos, o fornecimento só foi restabelecido na madrugada desta quinta-feira (22). “Por volta das 18h30, a energia acabou e lá pelas nove horas da noite só ficou um lado da cidade ligada. O outro lado só voltou às 3h da madrugada. É complicado”, contou o morador do Centro de Venda Nova do Imigrante, Luiz Henrique Silva.
Segundo a EDP, responsável pela distribuição da energia elétrica, o problema foi uma ocorrência na linha de Distribuição que atende os dois municípios, na noite desta quarta-feira (21).
“Equipes técnicas foram imediatamente mobilizadas e o fornecimento de energia foi restabelecido gradativamente, começando imediatamente através de manobras automatizadas, sendo 100% normalizado ainda na madrugada”, informou a EDP.
A Concessionária informou ainda que possui um plano robusto de investimentos para a Região Sul do Estado, tendo várias obras em andamento. Além disso, construiu, recentemente, a subestação Fazenda Guandu que já contribuiu para minimizar o impacto da ocorrência afetando o fornecimento de energia elétrica em toda região.
Centro de Venda Nova do Imigrante sem energia Crédito: Luiz Henrique Silva

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