Morador relata apagão de energia de 8h em Venda Nova

Foto registrada no momento em que a energia foi restabelecida em um lado da cidade de Venda Nova do Imigrante Crédito: Luiz Henrique Silva

Em alguns pontos, o fornecimento só foi restabelecido na madrugada desta quinta-feira (22). “Por volta das 18h30, a energia acabou e lá pelas nove horas da noite só ficou um lado da cidade ligada. O outro lado só voltou às 3h da madrugada. É complicado”, contou o morador do Centro de Venda Nova do Imigrante, Luiz Henrique Silva.

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Segundo a EDP, responsável pela distribuição da energia elétrica, o problema foi uma ocorrência na linha de Distribuição que atende os dois municípios, na noite desta quarta-feira (21).

“Equipes técnicas foram imediatamente mobilizadas e o fornecimento de energia foi restabelecido gradativamente, começando imediatamente através de manobras automatizadas, sendo 100% normalizado ainda na madrugada”, informou a EDP.

A Concessionária informou ainda que possui um plano robusto de investimentos para a Região Sul do Estado, tendo várias obras em andamento. Além disso, construiu, recentemente, a subestação Fazenda Guandu que já contribuiu para minimizar o impacto da ocorrência afetando o fornecimento de energia elétrica em toda região.