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Descarte irregular

Morador encontra 40 crânios de porcos atrás de motel em Vila Velha

Segundo a prefeitura, trata-se de um descarte irregular de carcaças; retirada será providenciada e  o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal acionado
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

18 out 2021 às 13:05

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 13:05

Ossadas de porco jogadas na avenida da Praia, no final de Itaparica
Crânios de porcos são achados em terreno em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Dezenas de crânios de porcos foram encontrados  em um terreno no final da Praia de Itaparica, em Vila Velha, neste domingo (17). Segundo um morador da região, que preferiu não se identificar, o mau cheiro no local era muito forte.  "Aquela região já é conhecida por ter esse tipo de coisa, mas nessa quantidade (pelo menos 40) nunca tinha visto, achei estranho demais", disse.
Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que um veterinário da Secretaria de Meio Ambiente esteve no local e realizou uma avaliação das ossadas. "São ossos decorrentes de descarte irregular de carcaças suínas". A prefeitura informou ainda que providenciará a retirada para descarte adequado.
"A Secretaria de Meio Ambiente fará um comunicado ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal para que sejam tomadas as medidas cabíveis em relação à fiscalização sobre abate e descarte irregular", finalizou, por meio de nota.

Ossadas de porcos encontradas no final da praia de Itaparica em Vila Velha

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