Morador encontra 40 crânios de porcos atrás de motel em Vila Velha

Dezenas de crânios de porcos foram encontrados em um terreno no final da Praia de Itaparica, em Vila Velha, neste domingo (17). Segundo um morador da região, que preferiu não se identificar, o mau cheiro no local era muito forte. "Aquela região já é conhecida por ter esse tipo de coisa, mas nessa quantidade (pelo menos 40) nunca tinha visto, achei estranho demais", disse.