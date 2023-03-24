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Assassinado em 2003

Missa em memória do juiz Alexandre Martins acontece nesta sexta (24)

Celebração em referência aos 20 anos da morte do juiz vai ser realizada em igreja de Jardim da Penha, Vitória

Publicado em 24 de Março de 2023 às 12:23

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

24 mar 2023 às 12:23
Juiz Alexandre Martins, assassinado em 2003
Alexandre Martins foi assassinado em 24 de março de 2003 Crédito: Arquivo | TV Gazeta
Para lembrar os 20 anos da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, uma missa vai ser realizada na igreja São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, Vitória, nesta sexta-feira (24), às 19h30. O magistrado, que atuava no combate ao crime organizado, foi assassinado com três tiros, no dia 24 de março de 2003, em frente a uma academia de ginástica em Itapuã, Vila Velha.
A celebração está sendo organizada a pedido do advogado e pai do juiz, Alexandre Martins de Castro. Ele relata que, desde o assassinato do filho, a quem considera "um juiz honesto, capaz e brilhante", 20 anos se passaram e deram a Alexandre Martins Filho "a sensação de eternidade".
Alexandre Martins era juiz auxiliar da Vara de Execuções Penais e atuava na missão especial de combate ao crime organizado quando foi morto. Dez pessoas foram apontadas como responsáveis pelo crime, entre executores (quem atirou nele), intermediários e mandantes. Oito pessoas foram condenadas e uma foi absolvido.
Apenas um dos acusados ainda não foi julgado: o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, que alega não ter participação no crime. O processo em que ele é acusado de mandar matar o colega de magistratura teve o júri adiado por tempo indeterminado em razão de um embate jurídico entre defesa e acusação sobre a inclusão de um depoimento prestado por Leopoldo em 2005, que foi juntado ao processo somente em 2021.

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