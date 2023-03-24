Missa em memória do juiz Alexandre Martins acontece nesta sexta (24)

Alexandre Martins foi assassinado em 24 de março de 2003 Crédito: Arquivo | TV Gazeta

A celebração está sendo organizada a pedido do advogado e pai do juiz, Alexandre Martins de Castro. Ele relata que, desde o assassinato do filho, a quem considera "um juiz honesto, capaz e brilhante", 20 anos se passaram e deram a Alexandre Martins Filho "a sensação de eternidade".

Alexandre Martins era juiz auxiliar da Vara de Execuções Penais e atuava na missão especial de combate ao crime organizado quando foi morto. Dez pessoas foram apontadas como responsáveis pelo crime, entre executores (quem atirou nele), intermediários e mandantes. Oito pessoas foram condenadas e uma foi absolvido.