Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Rio Pancas

Menino que sumiu em Pancas é encontrado morto dentro de rio

Corpo foi achado por equipe de mergulhadores em uma profundidade de 5 metros; menino estava com os pais na casa de parentes antes de sumir
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 dez 2021 às 18:23

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 18:23

Adrian Ezequiel Schade Braun, de 4 anos
Adrian Ezequiel Schade Braun, de 4 anos Crédito: Facebook
O menino Adrian Ezequiel Schade Braun, de 4 anos, que estava desaparecido no distrito de Lajinha, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado morto por volta das 18h desta terça-feira (21). Segundo a Defesa Civil do município, o corpo foi achado por mergulhadores dos Bombeiros e estava preso em galhos dentro do Rio Pancas.
O menino havia desaparecido desde o início da tarde de segunda-feira (20), quando estava com os pais na casa dos tios, localizada perto do Rio Pancas. Familiares deram falta dele por volta de meio-dia e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Inicialmente, as equipes trabalhavam com duas hipóteses: de o menino ter se perdido na mata ou caído no rio, que é próximo da residência.
Criança de 4 anos é encontrada morta em rio de Pancas
Rio onde corpo da criança foi encontrado Crédito: Wando Fagundes
Buscas por terra e água foram iniciadas no próprio dia do desaparecimento de Adrian, mas somente no início da noite desta terça-feira (21) o menino foi encontrado, infelizmente sem vida. O corpo dele estava preso em galhos em uma profundidade de 5 metros. O Rio Pancas está bem cheio devido às fortes chuvas dos últimos dias. O local fica a 500 metros da casa onde a família estava reunida quando o menino desapareceu.
Uma equipe da perícia da Polícia Civil foi acionada. Posteriormente, o corpo da criança deve ser encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina, onde serão realizados exames para atestar a causa da morte.
Criança de 4 anos é encontrada morta em rio de Pancas
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória encontraram o corpo de Adrian Crédito: Wando Fagundes

Veja Também

Jovem da Serra que integra grupo de ódio é indiciado por atacar coronel

Professor que filmou agressão em supermercado na Serra fala de revolta

Irmão e amigos de infância planejaram morte de Fernando Cabeção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros defesa civil Pancas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados