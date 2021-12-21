Menino que sumiu em Pancas é encontrado morto dentro de rio

Adrian Ezequiel Schade Braun, de 4 anos Crédito: Facebook

O menino Adrian Ezequiel Schade Braun, de 4 anos, que estava desaparecido no distrito de Lajinha, em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado morto por volta das 18h desta terça-feira (21). Segundo a Defesa Civil do município, o corpo foi achado por mergulhadores dos Bombeiros e estava preso em galhos dentro do Rio Pancas.

O menino havia desaparecido desde o início da tarde de segunda-feira (20), quando estava com os pais na casa dos tios, localizada perto do Rio Pancas. Familiares deram falta dele por volta de meio-dia e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Inicialmente, as equipes trabalhavam com duas hipóteses: de o menino ter se perdido na mata ou caído no rio, que é próximo da residência.

Rio onde corpo da criança foi encontrado Crédito: Wando Fagundes

Buscas por terra e água foram iniciadas no próprio dia do desaparecimento de Adrian, mas somente no início da noite desta terça-feira (21) o menino foi encontrado, infelizmente sem vida. O corpo dele estava preso em galhos em uma profundidade de 5 metros. O Rio Pancas está bem cheio devido às fortes chuvas dos últimos dias. O local fica a 500 metros da casa onde a família estava reunida quando o menino desapareceu.

Uma equipe da perícia da Polícia Civil foi acionada. Posteriormente, o corpo da criança deve ser encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina, onde serão realizados exames para atestar a causa da morte.