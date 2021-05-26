Menino autista agredido em São José do Calçado ganha presente em hospital

Menino de 13 anos foi levado ao hospital com diversas lesões pelo corpo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Cabo Rita de Kássia Peres França, da Polícia Militar, que acompanha o caso desde a segunda-feira (24), conta que o adolescente revelou a ela que ele tinha um sonho de ter um aparelho de celular. “Esse menino mexeu muito comigo. É muito feliz, inteligente e me cativou muito. Fui levar umas roupas para ele no hospital e ele contou que o sonho dele era gravar vídeos para o YouTube”, contou.

Com a ajuda de outros militares, amigos na cidade e uma enfermeira da unidade hospitalar, o sonho foi realizado. Um vídeo foi gravado no momento em que o garoto recebeu o presente. O menino se emocionou e agradeceu a Deus pelo presente. Ele e as pessoas que o acompanhavam no quarto rezaram a oração do Pai Nosso.

O garoto, que não terá o nome revelado para preservar a vítima, continua internado para recuperação. Além de feridas por todo o corpo, ele foi diagnosticado com anemia.

PADRASTO ESTÁ PRESO

O principal suspeito de ter agredido o adolescente, o padrasto do menino, de 42 anos, foi preso nesta quarta-feira (26) na Delegacia de Bom Jesus do Norte . Segundo informações da Polícia Civil, as investigações que começaram na segunda (24) demonstraram que o padrasto era o autor das agressões e foi pedido o mandado de prisão preventiva contra ele. Com estas informações, o delegado Sandro de Oliveira Zanon, em negociação com a defesa do investigado, conseguiu que ele se apresentasse na delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão.

O acusado é investigado pela prática do crime de tortura e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro, onde ficará à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, a pena privativa de liberdade prevista para o crime varia de dois anos e quatro meses a 10 anos e oito meses de reclusão, tratando-se de crime equiparado a hediondo.

O CASO

Um menino de 13 anos foi internado na segunda-feira (24) após ser encontrado pelo Conselho Tutelar com ferimentos por todo o corpo em São José do Calçado. O adolescente, segundo a polícia, é autista e hiperativo.

Acompanhado da mãe, de uma conselheira tutelar e da Polícia Militar, o menino de 13 anos foi hospitalizado no município de São José do Calçado. A médica que examinou a vítima encontrou lesões na cabeça, no pescoço, nas costas e nos braços do menino, além de ferimentos no órgão genital. A equipe médica também identificou um quadro de anemia no garoto.