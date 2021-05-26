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Emoção

Menino autista agredido em São José do Calçado ganha presente em hospital

O presente foi dado nesta quarta-feira (26) no Hospital de São José do Calçado após o menino revelar a uma policial militar que seu sonho era ter um aparelho para fazer vídeos

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mai 2021 às 18:04
Menino de 13 anos foi levado ao hospital com diversas lesões pelo corpo
Menino de 13 anos foi levado ao hospital com diversas lesões pelo corpo Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O menino autista de 13 anos que está internado no Hospital Estadual de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, após ser encontrado pelo Conselho Tutelar da cidade com ferimentos por todo o corpo no início da semana, se emocionou nesta quarta-feira (26). Ele recebeu um celular de presente.
A Cabo Rita de Kássia Peres França, da Polícia Militar, que acompanha o caso desde a segunda-feira (24), conta que o adolescente revelou a ela que ele tinha um sonho de ter um aparelho de celular. “Esse menino mexeu muito comigo. É muito feliz, inteligente e me cativou muito. Fui levar umas roupas para ele no hospital e ele contou que o sonho dele era gravar vídeos para o YouTube”, contou.
Com a ajuda de outros militares, amigos na cidade e uma enfermeira da unidade hospitalar, o sonho foi realizado. Um vídeo foi gravado no momento em que o garoto recebeu o presente. O menino se emocionou e agradeceu a Deus pelo presente. Ele e as pessoas que o acompanhavam no quarto rezaram a oração do Pai Nosso.
O garoto, que não terá o nome revelado para preservar a vítima, continua internado para recuperação. Além de feridas por todo o corpo, ele foi diagnosticado com anemia.

PADRASTO ESTÁ PRESO

O principal suspeito de ter agredido o adolescente, o padrasto do menino, de 42 anos, foi preso nesta quarta-feira (26) na Delegacia de Bom Jesus do Norte. Segundo informações da Polícia Civil, as investigações que começaram na segunda (24) demonstraram que o padrasto era o autor das agressões e foi pedido o mandado de prisão preventiva contra ele. Com estas informações, o delegado Sandro de Oliveira Zanon, em negociação com a defesa do investigado, conseguiu que ele se apresentasse na delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão. 
O acusado é investigado pela prática do crime de tortura e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro, onde ficará à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, a pena privativa de liberdade prevista para o crime varia de dois anos e quatro meses a 10 anos e oito meses de reclusão, tratando-se de crime equiparado a hediondo.

O CASO

Um menino de 13 anos foi internado na segunda-feira (24) após ser encontrado pelo Conselho Tutelar com ferimentos por todo o corpo em São José do Calçado. O adolescente, segundo a polícia, é autista e hiperativo.
Acompanhado da mãe, de uma conselheira tutelar e da Polícia Militar, o menino de 13 anos foi hospitalizado no município de São José do Calçado. A médica que examinou a vítima encontrou lesões na cabeça, no pescoço, nas costas e nos braços do menino, além de ferimentos no órgão genital. A equipe médica também identificou um quadro de anemia no garoto.
A mãe do menino confessou à polícia que sabia das agressões, mas era coagida pelo companheiro a não denunciar o crime. “Investigaremos se ela foi realmente coagida ou se ela se omitiu quanto à proteção do filho”, disse o delegado.

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