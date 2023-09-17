Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prêmio principal acumulou

Mega-Sena: aposta do ES passa de raspão e leva quase R$ 49 mil na quina

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso e o prêmio ficou acumulado em R$ 14 milhões; na Quina, três apostas capixabas acertaram quatro dezenas
Redação de A Gazeta

17 set 2023 às 13:32

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 13:32

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Ninguém levou o prêmio de R$ 9 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
Uma aposta feita em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou cinco números da Mega-Sena, no sorteio realizado no sábado (16), e vai receber R$ 48.974,35. O prêmio principal era de R$ 9 milhões, que ficou acumulado para R$ 14 milhões.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.633. Os números sorteados foram: 02 - 23 - 25 - 33 - 45 - 54.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 47 sortudos acertaram as cinco dezenas. Outras 4.112 apostas acertaram quatro dos números sorteados, e vão receber R$ 799,67 cada.
O próximo sorteio acontece na terça-feira (19). As apostas podem ser feitas até as 19 horas em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site

Quina

Um ganhador de Minas Gerais acertou as cinco quinzenas sorteadas no concurso 6.243 da Quina. A aposta ganhadora vai levar para casa R$ 22.023.947,52.
A Caixa informou que 127 apostas acertaram quatro dos números sorteados, dos quais três são do Espírito Santo. Cada um vai embolsar R$ 7.679,47. Eles fizeram as apostas em Aracruz, Domingos Martins e Vitória.
Os números sorteados foram: 03 - 24 - 37 - 63 - 74. O próximo sorteio acontece nesta segunda-feira (18), com prêmio estimado de R$ 800 mil.
Do total, 10.094 apostas tiveram três acertos e outras 241.766 apostas acertaram duas dezenas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Caixa Econômica Federal loterias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados