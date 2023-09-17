Mega-Sena: aposta do ES passa de raspão e leva quase R$ 49 mil na quina

Uma aposta feita em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou cinco números da Mega-Sena, no sorteio realizado no sábado (16), e vai receber R$ 48.974,35. O prêmio principal era de R$ 9 milhões, que ficou acumulado para R$ 14 milhões.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.633. Os números sorteados foram: 02 - 23 - 25 - 33 - 45 - 54.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 47 sortudos acertaram as cinco dezenas. Outras 4.112 apostas acertaram quatro dos números sorteados, e vão receber R$ 799,67 cada.
O próximo sorteio acontece na terça-feira (19). As apostas podem ser feitas até as 19 horas em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site.
Quina
Um ganhador de Minas Gerais acertou as cinco quinzenas sorteadas no concurso 6.243 da Quina. A aposta ganhadora vai levar para casa R$ 22.023.947,52.
A Caixa informou que 127 apostas acertaram quatro dos números sorteados, dos quais três são do Espírito Santo. Cada um vai embolsar R$ 7.679,47. Eles fizeram as apostas em Aracruz, Domingos Martins e Vitória.
Os números sorteados foram: 03 - 24 - 37 - 63 - 74. O próximo sorteio acontece nesta segunda-feira (18), com prêmio estimado de R$ 800 mil.
Do total, 10.094 apostas tiveram três acertos e outras 241.766 apostas acertaram duas dezenas.