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Loteria

Aposta de MG acerta resultado da Mega-Sena e leva R$ 85 milhões

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2023 às 08:35

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 08:35

Uma aposta de Santa Luzia, município em Minas Gerais, acertou os seis números do concurso 2630 da Mega-Sena, neste sábado (9), e levou cerca de R$ 85 milhões. Além do vencedor, outras 250 apostas acertaram cinco números e levaram R$ 24 mil e 9.565 acertaram quatro números e levaram R$ 921,34.
Os números sorteados foram: 14 - 18 - 38 - 31 - 26 - 22.
O sorteio foi às 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal e da emissora.

+ sobre a Mega-Sena

►A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

► A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

►O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

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