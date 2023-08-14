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Capixabas acertam a quina

Quatro apostadores dividem prêmio da Mega-Sena de R$ 116,2 milhões

Cinco apostas feitas no Espírito Santo "bateram na trave" e conseguiram faturar o prêmio da quina no valor de R$ 23.042,04 cada
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 ago 2023 às 10:31

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 10:31

Os números sorteados neste sábado foram 02, 09, 34, 49, 51, 55
Quatro apostadores dividem prêmio da Mega-Sena de R$ 116,2 milhões Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil
Quatro apostadores - dois de Sinop (MT), um de Fortaleza e um de Uberaba (MG) acertaram as seis dezenas no Concurso 2.620 da Mega-Sena realizado na noite do último sábado (12) em São Paulo. Cada um vai receber R$ 29 milhões.
Os números sorteados foram 04 - 06 - 13 - 21 - 26 - 28.
A quina teve 404 ganhadores. Cinco apostas de moradores do ES acertaram a quina e vão receber R$ 23.042,04 cada. Dois jogos foram feitas em Vila Velha, um pela internet e outro em uma lotérica, mais dois jogos foram feitos em Vitória, também sendo um pela internet e outro pela lotérica, e uma aposta foi feita em Sooretama, no Norte do Estado. 
Os 21.667 vencedores da quadra receberão, cada um, R$ 613,76.
O próximo sorteio da Mega-Sena será quarta-feira (16). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, no site das loterias Caixa.

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