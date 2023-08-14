Quatro apostadores dividem prêmio da Mega-Sena de R$ 116,2 milhões Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Quatro apostadores - dois de Sinop (MT), um de Fortaleza e um de Uberaba (MG) acertaram as seis dezenas no Concurso 2.620 da Mega-Sena realizado na noite do último sábado (12) em São Paulo. Cada um vai receber R$ 29 milhões.

Os números sorteados foram 04 - 06 - 13 - 21 - 26 - 28.

A quina teve 404 ganhadores. Cinco apostas de moradores do ES acertaram a quina e vão receber R$ 23.042,04 cada. Dois jogos foram feitas em Vila Velha, um pela internet e outro em uma lotérica, mais dois jogos foram feitos em Vitória, também sendo um pela internet e outro pela lotérica, e uma aposta foi feita em Sooretama, no Norte do Estado.

Os 21.667 vencedores da quadra receberão, cada um, R$ 613,76.