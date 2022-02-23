Matrículas da primeira chamada do Sisu 2022 começam nesta quarta (23)

Começa nesta quarta-feira (23) o período de matrículas da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) relativo ao primeiro semestre. Os estudantes aprovados deverão comparecer às instituições de ensino em que foram concedidas as vagas para se inscreverem. O prazo de matrícula se encerra em 8 de março.
O Ministério da Educação (MEC) divulgou na terça-feira (22) a relação dos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram 2.711 vagas preenchidas (entre 26.432 inscrições), distribuídas em 74 cursos dos quatro campi: Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, e também Alegre e São Mateus.
A solicitação de matrícula poderá ser feita a partir desta quarta-feira (23) até o dia 3 de março no endereço candidato.ufes.br.
A relação completa de documentos necessários para a matrícula está disponível no Edital nº 3 da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicado na página do Sisu/Ufes. Se houver o indeferimento da solicitação de matrícula, o candidato terá dois dias corridos para interpor recurso.
Arquivos & Anexos
CHAMADA REGULAR – SISU/UFES 2022-1
Divulgação/Ufes
Tamanho do arquivo: 2mb
O resultado final da chamada regular está previsto para ser publicado pela Ufes até 16 de abril. Caso haja alteração no cronograma, haverá publicação de retificação no site sisu.ufes.br.
As candidatas e os candidatos que não foram contemplados na chamada regular poderão se inscrever para participar da lista de espera até 8 de março em sisu.mec.gov.br. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 10 de março, no mesmo site do Sisu.
* Com informações da Ufes e da Agência Brasil