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Maré alta provoca alagamentos e água invade casas em bairros de Vitória

Apesar de ser frequente e até esperado, moradores relataram que o alagamento deste sábado (16) foi maior que os registrados em outros anos

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 20:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 abr 2022 às 20:26
Maré alta provoca alagamentos em bairros de Vitória
Maré alta provoca alagamentos em bairros de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Mesmo sem chuva, bairros de Vitória ficaram alagados na tarde deste sábado (16). Os alagamentos começaram por volta das 13h e foram provocados pela maré alta, com a água invadindo casas e molhando pertences de moradores. Em nota, a Prefeitura de Vitória afirmou existirem projetos para melhorar a macrodrenagem da região.  
A pedagoga Gisele dos Santos, moradora de Ilha de Santa Maria, relatou ao repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, que o problema é frequente. “Todo ano acontece isso, quando chega abril, maio sempre enche aqui". 
Imagens registradas pelo repórter fotográfico mostram muitas crianças aproveitando as ruas alagadas para brincar, mas também a insatisfação de quem reside nos bairros, ao ter que enfrentar o alagamento dentro de casa, podendo perder móveis e eletrodomésticos. 
Apesar de ser frequente e até esperado, moradores do bairro Grande Vitória, na região de São Pedro, relataram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o alagamento deste sábado (16) foi maior que os registrados em outros anos. 
A dona de casa Rosângela Brito tentou levantar os móveis, mas a maré subiu tão rápido que molhou tudo. “Tem mais de 30 anos que moro aqui. É tão rápido que a gente fica até apavorada, pensa em correr, mas vai correr para onde?”, relatou.
Segundo os moradores, a maré sobe mais nos dias de lua cheia, entre março e abril, e o fenômeno se repete a cada 12h. Com isso, eles já estão esperando que as casas sejam novamente invadidas pela por volta de 1h deste domingo (17). Alagamentos também foram registrados em ruas do bairro Mario Cypreste, na região de Santo Antônio. 

Maré alta provoca alagamentos e invade casas em bairros de Vitória

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a Central de Serviços confirmou que os alagamentos foram provocados pela maré alta. Destacou ainda que uma equipe já foi à região e avaliou a situação. 
"A Prefeitura de Vitória possui projeto em andamento para realização de melhorias na macrodrenagem na região", diz o texto. 

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