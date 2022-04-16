Covid-19: ES registra 14.378 mortes e 1.045.034 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.378 mortes e 1.045.034 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado e 812 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (16) por meio do Painel Covid-19.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.298
- Vila Velha: 116.464
- Vitória: 111.995
- Cariacica: 81.442
- Linhares: 50.249
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.880
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.964
- Jardim da Penha (Vitória): 10.878
- Itapuã (Vila Velha): 8.242
- Praia do Canto (Vitória): 8.004
Até este sábado, mais de 3,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.008.098, com 866 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.
DADOS DE SEXTA-FEIRA (15)
Na sexta-feira (15), o Estado registrou um novo óbito e 555 novos casos de Covid-19, totalizando 14.377 mortes pela doença e 1.044.222 casos confirmados. Já o número de curados subiu em 623, passando para 1.007.232.