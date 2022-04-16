Covid-19: ES registra 14.378 mortes e 1.045.034 casos confirmados

Espírito Santo chegou ao total de 14.378 mortes e 1.045.034 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.

Em 24 horas, um óbito foi registrado e 812 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (16) por meio do Painel Covid-19.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Veja o ranking dos bairros com mais infectados:

Até este sábado, mais de 3,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.008.098, com 866 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

DADOS DE SEXTA-FEIRA (15)