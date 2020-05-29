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Covid-19

Marataízes registra a 14ª morte por coronavírus

Foi o quinto óbito divulgado pela prefeitura desde o início desta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 17:17

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:17

Avenida Atlântica, Centro de Marataízes
Avenida Atlântica, Centro de Marataízes Crédito: Gustavo Ribeiro
A prefeitura de Maratai?zes, no Litoral Sul do Espírito Santo, divulgou na tarde desta sexta-feira (29) a 14ª morte provocada pelo novo coronavi?rus. A vítima era um idoso de 83 anos, morador do bairro Belo Horizonte.  Segundo a Secretaria de Saúde do balneário, ele estava internado desde o dia 20 de março no Hospital Do?rio Silva, na Serra, e contraiu Covid-19 no ambiente hospitalar. 
Por meio de nota, a prefeitura informou que o idoso testou positivo no dia 02 de maio. Ele era hipertenso e diabe?tico. Foi o quinto óbito registrado pelo município somente nesta semana. Ontem, outros três foram divulgados pela Secretaria de Saúde.  
O município lidera em número de casos no Litoral Sul do Estado, com 216 casos positivos e 67 pessoas curados. A gesta?o informou que se solidariza com fami?lia e amigos. Além disso, reforc?a a necessidade de evitar aglomerac?o?es e permanecer em isolamento social.

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