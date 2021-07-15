Manutenção da Cesan pode deixar mais de 130 bairros sem água no ES

Mais de 130 bairros de cinco municípios do Espírito Santo poderão ter o fornecimento de água interrompido por conta de uma manutenção programada realizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) neste sábado (17). O reparo acontecerá das 5h às 20h e bairros de Vitória, Serra, Fundão, Cariacica e Aracruz poderão ser afetados.
De acordo com a Cesan, os bairros poderão ficar sem água caso não haja uma reserva adequada para suprir o abastecimento durante o período da manutenção. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
Confira abaixo a lista de bairros que podem ser afetados:
VITÓRIA
- AEROPORTO
- ANTONIO HONORIO
- BOA VISTA
- GOIABEIRAS
- JABOUR
- JARDIM CAMBURI
- JARDIM DA PENHA
- MARIA ORTIZ
- MATA DA PRAIA
- MORADA DE CAMBURI
- PONTAL DE CAMBURI
- REPUBLICA
- SEGURANÇA DO LAR
- SOLON BORGES
SERRA
- ALTEROSAS
- ANDRÉ CARLONI
- BALNEÁRIO CARAPEBUS
- BARCELONA
- BARRO BRANCO
- BICANGA
- BOA VISTA I
- BOA VISTA II
- BOULEVARD LAGOA
- CAMARÁ
- CANTINHO DO CÉU
- CARAPINA GRANDE
- CASTELÂNDIA
- CENTRAL CARAPINA
- CHÁCARA PARREIRAL
- CIDADE CONTINENTAL
- CIDADE POMAR
- CIVIT I
- CIVIT II
- COLINA LARANJEIRAS
- CONJUNTO CARAPINA I
- CONJUNTO JACARAÍPE
- COSTA DOURADA
- COSTABELA
- DAS LARANJEIRAS
- BAIRRO DE FÁTIMA
- DIAMANTINA
- ELDORADO
- ENSEADA JACARAÍPE
- ESTANCIA MONAZÍTICA
- EURICO SALES
- FEU ROSA
- GUARACIABA
- HÉLIO FERRAZ
- JARDIM ATLÂNTICO
- JARDIM CARAPINA
- JARDIM LIMOEIRO
- JARDIM TROPICAL
- JOSE DE ANCHIETA
- JOSE DE ANCHIETA II
- JOSE DE ANCHIETA III
- LAGOA DE CARAPEBUS
- LAGOA DE JACARAÍPE
- LARANJEIRAS VELHA
- MANGUINHOS
- MANOEL PLAZA
- MARBELLA
- MARINGÁ
- MATA DA SERRA
- MORADA LARANJEIRAS
- NOVA ALMEIDA
- NOVA CARAPINA I
- NOVA CARAPINA II
- NOVA ZELÂNDIA
- NOVO
- NOVO HORIZONTE
- NOVO PORTO CANOA
- OURIMAR
- PARQUE DAS GAIVOTAS
- PARQUE JACARAÍPE
- PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
- PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ALVARO
- PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA
- PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO
- PARQUE SANTA FÉ
- PITANGA
- PLANALTO DE CARAPINA
- PLANÍCIE DA SERRA
- POLO INDUSTRIAL TUBARÃO
- PORTAL DE JACARAÍPE
- PORTO CANOA
- PORTO DOURADO
- PRAIA DA BALEIA
- PRAIA DE CAPUBA
- PRAIA DE CARAPEBUS
- PRAIAMAR
- REIS MAGOS
- RESIDENCIAL JACARAÍPE
- RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE
- ROSÁRIO DE FÁTIMA
- SANTA LUZIA
- SANTA RITA DE CASSIA
- SÃO DIOGO I
- SÃO DIOGO II
- SÃO FRANCISCO
- SÃO GERALDO
- SÃO JOÃO
- SÃO PATRICIO
- SÃO PEDRO
- SERRA DOURADA I
- SERRA DOURADA II
- SERRA DOURADA III
- SERRAMAR
- SOLAR DE ANCHIETA
- TAQUARA I
- TAQUARA II
- TIMS
- JACUHY
- PRESÍDIO QUEIMADOS
- VALPARAÍSO
- VILA NOVA DE COLARES
CARIACICA
- CARIACICA SEDE
- NOVA ESPERANCA
- NOVA ROSA DA PENHA
- PADRE MATHIAS
- PORTO DE CARIACICA
- SANTA LUZIA
- SAO JOÃO BATISTA
- VILA CAJUEIRO
- VILA MERLO
- PORTO ENGENHO
FUNDÃO
- COSTA AZUL
- DIREÇÃO
- ENSEADA DAS GARÇAS
- MIRANTE DA PRAIA
- PRAIA GRANDE
- RIO PRETO
- VILA TONGO
ARACRUZ
- ITAPARICA
- PRAIA FORMOSA
- SANTA CRUZ
- SÃO FRANCISCO