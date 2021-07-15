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Manutenção da Cesan pode deixar mais de 130 bairros sem água no ES

Serviço vai acontecer das 5h às 20h deste sábado (17) e poderá afetar bairros de Vitória, Serra, Aracruz, Fundão e Cariacica; abastecimento retorna em até 24h

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 06:38

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jul 2021 às 06:38
Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Manutenção da Cesan pode deixar bairros de cinco municípios do ES sem água neste sábado (17) Crédito: EBC
Mais de 130 bairros de cinco municípios do Espírito Santo poderão ter o fornecimento de água interrompido por conta de uma manutenção programada realizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) neste sábado (17). O reparo acontecerá das 5h às 20h e bairros de VitóriaSerra, FundãoCariacica e Aracruz poderão ser afetados.
De acordo com a Cesan, os bairros poderão ficar sem água caso não haja uma reserva adequada para suprir o abastecimento durante o período da manutenção. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
Confira abaixo a lista de bairros que podem ser afetados:

VITÓRIA

  • AEROPORTO
  • ANTONIO HONORIO
  • BOA VISTA
  • GOIABEIRAS
  • JABOUR
  • JARDIM CAMBURI
  • JARDIM DA PENHA
  • MARIA ORTIZ
  • MATA DA PRAIA
  • MORADA DE CAMBURI
  • PONTAL DE CAMBURI
  • REPUBLICA
  • SEGURANÇA DO LAR
  • SOLON BORGES

SERRA

  • ALTEROSAS
  • ANDRÉ CARLONI
  • BALNEÁRIO CARAPEBUS
  • BARCELONA
  • BARRO BRANCO
  • BICANGA
  • BOA VISTA I
  • BOA VISTA II
  • BOULEVARD LAGOA
  • CAMARÁ
  • CANTINHO DO CÉU
  • CARAPINA GRANDE
  • CASTELÂNDIA
  • CENTRAL CARAPINA
  • CHÁCARA PARREIRAL
  • CIDADE CONTINENTAL
  • CIDADE POMAR
  • CIVIT I
  • CIVIT II
  • COLINA LARANJEIRAS
  • CONJUNTO CARAPINA I
  • CONJUNTO JACARAÍPE
  • COSTA DOURADA
  • COSTABELA
  • DAS LARANJEIRAS
  • BAIRRO DE FÁTIMA
  • DIAMANTINA
  • ELDORADO
  • ENSEADA JACARAÍPE
  • ESTANCIA MONAZÍTICA
  • EURICO SALES
  • FEU ROSA
  • GUARACIABA
  • HÉLIO FERRAZ
  • JARDIM ATLÂNTICO
  • JARDIM CARAPINA
  • JARDIM LIMOEIRO
  • JARDIM TROPICAL
  • JOSE DE ANCHIETA
  • JOSE DE ANCHIETA II
  • JOSE DE ANCHIETA III
  • LAGOA DE CARAPEBUS
  • LAGOA DE JACARAÍPE
  • LARANJEIRAS VELHA
  • MANGUINHOS
  • MANOEL PLAZA
  • MARBELLA
  • MARINGÁ
  • MATA DA SERRA
  • MORADA LARANJEIRAS
  • NOVA ALMEIDA
  • NOVA CARAPINA I
  • NOVA CARAPINA II
  • NOVA ZELÂNDIA
  • NOVO
  • NOVO HORIZONTE
  • NOVO PORTO CANOA
  • OURIMAR
  • PARQUE DAS GAIVOTAS
  • PARQUE JACARAÍPE
  • PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
  • PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ALVARO
  • PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA
  • PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO
  • PARQUE SANTA FÉ
  • PITANGA
  • PLANALTO DE CARAPINA
  • PLANÍCIE DA SERRA
  • POLO INDUSTRIAL TUBARÃO
  • PORTAL DE JACARAÍPE
  • PORTO CANOA
  • PORTO DOURADO
  • PRAIA DA BALEIA
  • PRAIA DE CAPUBA
  • PRAIA DE CARAPEBUS
  • PRAIAMAR
  • REIS MAGOS
  • RESIDENCIAL JACARAÍPE
  • RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE
  • ROSÁRIO DE FÁTIMA
  • SANTA LUZIA
  • SANTA RITA DE CASSIA
  • SÃO DIOGO I
  • SÃO DIOGO II
  • SÃO FRANCISCO
  • SÃO GERALDO
  • SÃO JOÃO
  • SÃO PATRICIO
  • SÃO PEDRO
  • SERRA DOURADA I
  • SERRA DOURADA II
  • SERRA DOURADA III
  • SERRAMAR
  • SOLAR DE ANCHIETA
  • TAQUARA I
  • TAQUARA II
  • TIMS
  • JACUHY
  • PRESÍDIO QUEIMADOS
  • VALPARAÍSO
  • VILA NOVA DE COLARES

CARIACICA

  • CARIACICA SEDE
  • NOVA ESPERANCA
  • NOVA ROSA DA PENHA
  • PADRE MATHIAS
  • PORTO DE CARIACICA
  • SANTA LUZIA
  • SAO JOÃO BATISTA
  • VILA CAJUEIRO
  • VILA MERLO
  • PORTO ENGENHO

FUNDÃO

  • COSTA AZUL
  • DIREÇÃO
  • ENSEADA DAS GARÇAS
  • MIRANTE DA PRAIA
  • PRAIA GRANDE
  • RIO PRETO
  • VILA TONGO

ARACRUZ

  • ITAPARICA
  • PRAIA FORMOSA
  • SANTA CRUZ
  • SÃO FRANCISCO

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