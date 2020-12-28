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Mamão gigante

Mamão com mais de 9kg é colhido por agricultor de Mimoso do Sul

O fruto foi colhido na véspera do Natal (24). A família está esperando a conclusão do processo de amadurecimento para experimentar o mamão de 9,350kg

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 20:41
O fruto foi colhido na véspera de Natal e a família está esperando madurar para experimentar o mamão de 9.350kg
Agricultor de Mimoso do Sul colheu mamão com mais de 9kg Crédito: José Cláudio
Um agricultor de Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, colheu na quinta-feira (24), véspera de Natal, um mamão que chamou a atenção de toda família e dos vizinhos. O fruto pesa 9,350 kg e bateu o recorde da propriedade, que fica na comunidade de Palmeiras, zona rural do município.
Segundo o agricultor José Cláudio, que trabalha com produção de goiaba e café, esta é a segunda vez que ele colhe mamões  gigantes na propriedade. Eu já colhi de uma vez só, dois mamões com cerca de 8kg cada um, agora, colhi esse que passou de 9 kg. Todo mundo admirou o tamanho dele. No pé, tem mais uns seis frutos grandes assim."
O fruto foi colhido na véspera de Natal e a família está esperando madurar para experimentar o mamão de 9.350kg
Mamão gigante sendo pesado em Mimoso do Sul  Crédito: José Cláudio
O mamão de mais de 9 kg ainda está em processo de maturação e, por isso, não foi degustado pela família, mas os que foram colhidos anteriormente foram aprovados. Esse nós ainda não comemos porque está madurando. Mas, os outros, nós vimos que eram frutos saborosos, contou o agricultor.
Ele disse ainda que não sabe qual a espécie deste mamão gigante e que só tem um pé que produz frutos grandes assim, no entanto, pretende plantar novas sementes para aumentar a produção.
Eu ganhei uma muda desse mamão grande aqui em Mimoso, mas não sei qual é o nome dele. Esse pé tem cerca de um ano e começou a produzir a 50 cm do chão. Agora, vou plantar mais e doar sementes porque tem uns vizinhos que se interessaram no mamão gigante.
O fruto foi colhido na véspera de Natal e a família está esperando madurar para experimentar o mamão de 9.350kg
Mamoeiro que tem produzido os mamões gigantes Crédito: José Cláudio
De acordo com o agrônomo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Paulo Schauders, este mamão é conhecido como mamão paulista e pode ser produzido em diferentes lugares do Estado, mas não é muito comum por não ter muito valor comercial.
Antigamente as pessoas plantavam muito este mamão para alimentar animais, mas hoje não é tão fácil encontrar. É um fruto com maior teor de açúcar e bom para ser usado em doces e refogados, mas não tem valor comercial por ser muito grande. Geralmente ele não tem muita semente e o pé é bem bonito, porque não cresce muito. É até plantado de forma ornamental em alguns lugares, explicou Schauders.

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