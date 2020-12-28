Mamão com mais de 9kg é colhido por agricultor de Mimoso do Sul

Agricultor de Mimoso do Sul colheu mamão com mais de 9kg Crédito: José Cláudio

Um agricultor de Mimoso do Sul , na região Sul do Espírito Santo , colheu na quinta-feira (24), véspera de Natal, um mamão que chamou a atenção de toda família e dos vizinhos. O fruto pesa 9,350 kg e bateu o recorde da propriedade, que fica na comunidade de Palmeiras, zona rural do município.

Segundo o agricultor José Cláudio, que trabalha com produção de goiaba e café, esta é a segunda vez que ele colhe mamões gigantes na propriedade. Eu já colhi de uma vez só, dois mamões com cerca de 8kg cada um, agora, colhi esse que passou de 9 kg. Todo mundo admirou o tamanho dele. No pé, tem mais uns seis frutos grandes assim."

Mamão gigante sendo pesado em Mimoso do Sul Crédito: José Cláudio

O mamão de mais de 9 kg ainda está em processo de maturação e, por isso, não foi degustado pela família, mas os que foram colhidos anteriormente foram aprovados. Esse nós ainda não comemos porque está madurando. Mas, os outros, nós vimos que eram frutos saborosos, contou o agricultor.

Ele disse ainda que não sabe qual a espécie deste mamão gigante e que só tem um pé que produz frutos grandes assim, no entanto, pretende plantar novas sementes para aumentar a produção.

Eu ganhei uma muda desse mamão grande aqui em Mimoso, mas não sei qual é o nome dele. Esse pé tem cerca de um ano e começou a produzir a 50 cm do chão. Agora, vou plantar mais e doar sementes porque tem uns vizinhos que se interessaram no mamão gigante.

Mamoeiro que tem produzido os mamões gigantes Crédito: José Cláudio

De acordo com o agrônomo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , Paulo Schauders, este mamão é conhecido como mamão paulista e pode ser produzido em diferentes lugares do Estado, mas não é muito comum por não ter muito valor comercial.