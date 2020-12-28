Mamão com mais de 9kg é colhido por agricultor de Mimoso do Sul

Um agricultor de Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, colheu na quinta-feira (24), véspera de Natal, um mamão que chamou a atenção de toda família e dos vizinhos. O fruto pesa 9,350 kg e bateu o recorde da propriedade, que fica na comunidade de Palmeiras, zona rural do município.
Segundo o agricultor José Cláudio, que trabalha com produção de goiaba e café, esta é a segunda vez que ele colhe mamões gigantes na propriedade. Eu já colhi de uma vez só, dois mamões com cerca de 8kg cada um, agora, colhi esse que passou de 9 kg. Todo mundo admirou o tamanho dele. No pé, tem mais uns seis frutos grandes assim."
O mamão de mais de 9 kg ainda está em processo de maturação e, por isso, não foi degustado pela família, mas os que foram colhidos anteriormente foram aprovados. Esse nós ainda não comemos porque está madurando. Mas, os outros, nós vimos que eram frutos saborosos, contou o agricultor.
Ele disse ainda que não sabe qual a espécie deste mamão gigante e que só tem um pé que produz frutos grandes assim, no entanto, pretende plantar novas sementes para aumentar a produção.
Eu ganhei uma muda desse mamão grande aqui em Mimoso, mas não sei qual é o nome dele. Esse pé tem cerca de um ano e começou a produzir a 50 cm do chão. Agora, vou plantar mais e doar sementes porque tem uns vizinhos que se interessaram no mamão gigante.
De acordo com o agrônomo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Paulo Schauders, este mamão é conhecido como mamão paulista e pode ser produzido em diferentes lugares do Estado, mas não é muito comum por não ter muito valor comercial.
Antigamente as pessoas plantavam muito este mamão para alimentar animais, mas hoje não é tão fácil encontrar. É um fruto com maior teor de açúcar e bom para ser usado em doces e refogados, mas não tem valor comercial por ser muito grande. Geralmente ele não tem muita semente e o pé é bem bonito, porque não cresce muito. É até plantado de forma ornamental em alguns lugares, explicou Schauders.