Mais de 260 bairros podem ficar sem água durante manutenção da Cesan

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) programou mais uma manutenção na rede de abastecimento nos munícipios de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Os serviços, marcados para sábado (7), deve impactar 267 bairros, que podem ficar sem água durante o dia.

Os trabalhos devem ocorrer das 4h30 às 23h, e o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão. Veja abaixo lista de bairros que podem ficar sem água: