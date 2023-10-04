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Abastecimento

Mais de 260 bairros podem ficar sem água durante manutenção da Cesan

Segundo a concessionária, serviços são necessários para melhorar o abastecimento de água nas cidades da Grande Vitória
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

04 out 2023 às 14:22

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 14:22

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) programou mais uma manutenção na rede de abastecimento nos munícipios de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Os serviços, marcados para sábado (7), deve impactar  267 bairros, que podem ficar sem água durante o dia.
Os trabalhos devem ocorrer das 4h30 às 23h, e o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão. Veja abaixo lista de bairros que podem ficar sem água:

Cariacica

  • Bela Vista
  • Bela Aurora
  • Aparecida
  • Alzira Ramos
  • Alto Lage
  • Alto da Boa Vista
  • Boa Sorte
  • Caçaroca
  • Campina Grande
  • Campo Belo
  • Campo Grande
  • Castelo Branco
  • Chácaras União
  • Cruzeiro Do Sul
  • Dom Bosco
  • Expedito
  • Flexal I
  • Flexal Ii
  • Formate
  • Graúna
  • Itacibá
  • Itanguá
  • Itapemirim
  • Itaquari
  • Jardim América
  • Jardim Botânico
  • Jardim Campo Grande
  • Jardim De Alah
  • Maracanã
  • Morada De Santa Fé
  • Mucuri
  • Nova Brasília
  • Nova Campo Grande
  • Nova Canaã
  • Nova Valverde
  • Novo Brasil
  • Novo Horizonte
  • Operário
  • Oriente
  • Padre Gabriel
  • Parque Gramado
  • Piranema
  • Planeta
  • Porto De SantanaPorto Novo
  • Presidente Médici
  • Retiro Saudoso
  • Rio Branco
  • Rio Marinho
  • Rosa Da Penha
  • Santa Barbara
  • Santa Cecília
  • Santa Paula
  • Santana
  • Santo André
  • São Benedito
  • São Conrado
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São Geraldo Ii
  • São Gonçalo
  • Serra Do Anil
  • Sotelândia
  • Sotema
  • Tabajara
  • Tiradentes
  • Tucum
  • Vale Dos Reis
  • Vale Esperança
  • Valparaíso
  • Vasco Da Gama
  • Vera Cruz
  • Vila Capixaba
  • Vila Independência
  • Vila Isabel
  • Vila Palestina
  • Vila Prudêncio
  • Vista Dourada
  • Vista Linda
  • Vista Mar

Viana

  • Areinha
  • Arlindo Villaschi
  • Campo 
  • Verde
  • Canaã
  • Caxias Do Sul
  • Coqueiral De Viana
  • Industrial
  • Ipanema
  • Marcílio De Noronha
  • Morada Bethânia
  • Nova Bethânia
  • Parque Industrial
  • Primavera
  • Ribeira
  • Soteco
  • Universal
  • Vale Do Sol
  • Vila Bethânia

Vila Velha

  • 23 De Maio
  • Alecrim
  • Alvorada
  • Araças
  • Argolas
  • Aribiri
  • Ataíde
  • Balneário Ponta Da Fruta
  • Barra Do Jucu
  • Barramares
  • Boa Vista I
  • Boa Vista Ii
  • Brisamar
  • Cavaliere
  • Centro Vila Velha
  • Chácara Do Conde
  • Cidade Da Barra
  • Cobi De Baixo
  • Cobi De Cima
  • Cobilândia
  • Cocal
  • Coqueiral Itaparica
  • Cristovão Colombo
  • Darly Santos
  • Divino Espírito Santo
  • Dom João Batista
  • Garoto
  • Glória
  • Guaranhuns
  • Ibes
  • Ilha Da Conceição
  • Ilha Das Flores
  • Ilha Dos Ayres
  • Ilha Dos Bentos
  • Industrial
  • Interlagos
  • Itapuã
  • Itapuera Da Barra
  • Jabaeté
  • Jaburuna
  • Jardim Asteca
  • Jardim Colorado
  • Jardim Do Vale
  • Jardim Guadalajara
  • Jardim Guaranhuns
  • Jardim Marilândia
  • João Goulart
  • Jockey De Itaparica
  • Morada Da Barra
  • Morada Do Sol
  • Morro Da Lagoa
  • Normília Da Cunha
  • Nossa Sra Da Penha
  • Nova América
  • Nova Itaparica
  • Nova Ponta Da Fruta
  • Novo México
  • Olaria
  • Paul
  • Pedra Dos Búzios
  • Planalto
  • Ponta Da Fruta
  • Pontal Das Garças
  • Praia Da Costa
  • Praia Das Gaivotas
  • Praia De Itaparica
  • Praia Do Sol
  • Praia Dos Recifes
  • Primeiro De Maio
  • Recanto Da Sereia
  • Residencial Coqueiral
  • Retiro Do Congo
  • Rio Marinho
  • Riviera Da Barra
  • Sagrada Família
  • Santa Clara
  • Santa Inês
  • Santa Mônica
  • Santa Mônica Popular
  • Santa Paula I
  • Santa Paula Ii
  • Santa Rita
  • Santos Dumont
  • São Conrado
  • São Torquato
  • Soteco
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães
  • Vale Encantado
  • Vila Batista
  • Vila Garrido
  • Vila Guaranhuns
  • Vila Nova
  • Vista Da Penha
  • Zumbi Dos Palmares

Vitória

  • Andorinhas
  • Ariovaldo Favalessa
  • Barro Vermelho
  • Bela Vista
  • Bento FerreiraBonfim
  • Caratoíra
  • Centro Vitoria
  • Condusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Da Penha
  • Da Piedade
  • De Lourdes
  • Do Cabral
  • Do Cruzamento
  • Do Moscoso
  • Do Quadro
  • Enseada Do Suá
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Grande Vitória
  • Gurigica
  • Horto
  • Ilha Das Caieiras
  • Ilha De Santa Maria
  • Ilha Do Boi
  • Ilha Do Frade
  • Ilha Do Príncipe
  • Inhanguetá
  • Itararé
  • Jesus De Nazareth
  • Joana D’arc
  • Jucutuquara
  • Mario Cypreste
  • Maruípe
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Nova Palestina
  • Parque Moscoso
  • Praia Do Canto
  • Praia Do Sua
  • Redenção
  • Resistência
  • Romão
  • Santa Cecília
  • Santa Clara
  • Santa Helena
  • Santa Lúcia
  • Santa Luiza
  • Santa Martha
  • Santa Tereza
  • Santo André
  • Santo Antônio
  • Santos Dumont
  • Santos Reis
  • São Benedito
  • São Cristóvão
  • São José
  • São Pedro
  • Tabuazeiro
  • Universitário
  • Vila Rubim

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