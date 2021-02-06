Mais 54 mil novas doses de Coronavac chegam ao ES neste domingo

Novo lote de vacinas da Coronavac são esperados no Espírito Santo neste domingo (07) Crédito: Fernando Madeira

Correção A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) havia informado que 55,4 mil novas doses chegariam ao Espírito Santo. Após a divulgação desta matéria, no entanto, o órgão divulgou nos canais oficiais que são 54,4 mil doses. A informação foi corrigida.

A nova remessa das vacinas será utilizada em idosos com mais de 90 anos, trabalhadores de saúde e o restante do público-alvo que já recebeu a primeira dose e precisa completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 com mais uma aplicação.

Na última quinta-feira (4), o secretário Nésio Fernandes afirmou que, além dessas 54,4 mil doses previstas para chegar neste domingo, outras duas remessas da Coronavac e mais uma da Astrazeneca são esperadas ainda para fevereiro. Entretanto, não há estimativa de quantidade a ser distribuída para o Espírito Santo.

À medida que os imunizantes forem chegando, a Sesa vai ampliar a cobertura vacinal dos trabalhadores de saúde, hoje em 72%, e também atender outras faixas etárias da população idosa. Na primeira fase da campanha de vacinação, deverão ser contempladas as pessoas com 75 anos ou mais.