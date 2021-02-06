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Imunização

Mais 54 mil novas doses de Coronavac chegam ao ES neste domingo

Vacina será usada em idosos e trabalhadores da saúde, de acordo com a programação da primeira fase da campanha estabelecida no Plano Nacional de Vacinação
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

06 fev 2021 às 14:21

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 14:21

Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Novo lote de vacinas da Coronavac são esperados no Espírito Santo neste domingo (07) Crédito: Fernando Madeira

Correção

06/02/2021 - 9:04
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) havia informado que 55,4 mil novas doses chegariam ao Espírito Santo.  Após a divulgação desta matéria, no entanto, o órgão divulgou nos canais oficiais que são 54,4 mil doses. A informação foi corrigida.
Espírito Santo vai receber mais 54,4 mil doses da vacina Coronavac neste domingo (7). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O novo lote do imunizante contra o coronavírus está previsto para chegar em um voo com desembarque marcado para as 8h30 no Aeroporto de Vitória.
A nova remessa das vacinas será utilizada em idosos com mais de 90 anos, trabalhadores de saúde e o restante do público-alvo que já recebeu a primeira dose e precisa completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 com mais uma aplicação.
Na última quinta-feira (4), o secretário Nésio Fernandes afirmou que, além dessas 54,4 mil doses previstas para chegar neste domingo, outras duas remessas da Coronavac e mais uma da Astrazeneca são esperadas ainda para fevereiro. Entretanto, não há estimativa de quantidade a ser distribuída para o Espírito Santo.
À medida que os imunizantes forem chegando, a Sesa vai ampliar a cobertura vacinal dos trabalhadores de saúde, hoje em 72%, e também atender outras faixas etárias da população idosa. Na primeira fase da campanha de vacinação, deverão ser contempladas as pessoas com 75 anos ou mais.

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