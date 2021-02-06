Mais 54 mil novas doses de Coronavac chegam ao ES neste domingo

Correção
06/02/2021 - 9:04
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) havia informado que 55,4 mil novas doses chegariam ao Espírito Santo. Após a divulgação desta matéria, no entanto, o órgão divulgou nos canais oficiais que são 54,4 mil doses. A informação foi corrigida.
O Espírito Santo vai receber mais 54,4 mil doses da vacina Coronavac neste domingo (7). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O novo lote do imunizante contra o coronavírus está previsto para chegar em um voo com desembarque marcado para as 8h30 no Aeroporto de Vitória.
A nova remessa das vacinas será utilizada em idosos com mais de 90 anos, trabalhadores de saúde e o restante do público-alvo que já recebeu a primeira dose e precisa completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 com mais uma aplicação.
Na última quinta-feira (4), o secretário Nésio Fernandes afirmou que, além dessas 54,4 mil doses previstas para chegar neste domingo, outras duas remessas da Coronavac e mais uma da Astrazeneca são esperadas ainda para fevereiro. Entretanto, não há estimativa de quantidade a ser distribuída para o Espírito Santo.
À medida que os imunizantes forem chegando, a Sesa vai ampliar a cobertura vacinal dos trabalhadores de saúde, hoje em 72%, e também atender outras faixas etárias da população idosa. Na primeira fase da campanha de vacinação, deverão ser contempladas as pessoas com 75 anos ou mais.
Mais 54 mil novas doses de Coronavac chegam ao ES